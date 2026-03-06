Rusia își extinde armata la granița NATO, spun lituanienii. Moscova își antrenează soldații în Ucraina și își modernizează armata cu ajutorul Chinei

Serviciile de informații din Lituania spun că Rusia își extinde unitățile militare de-a lungul granițelor NATO și se pregătește pentru un potențial conflict pe scară largă cu Alianța în următorii șase până la zece ani, scrie Reuters.

Rusia își extinde unitățile militare la granița cu statele NATO și le oferă experiență de luptă în Ucraina, ceea ce le-ar face eficiente în cazul unui conflict cu țările europene. În raportul publicat de serviciile de informații din Lituania, Rusia urmărește înclinarea balanței de putere în favoarea sa, precum și subjugarea totală a Ucrainei.

„Rusia ar putea crea probabil nu doar o armată cu 30-50% mai mare decât cea de dinainte de război, ci și una relativ modernă. Rezervele strategice de arme și muniții ar fi complet refăcute. Rusia ar fi pregătită pentru un conflict militar convențional cu NATO”, se arată în raportul serviciilor de informații lituaniene.

Rusia își consolidează industria militară cu ajutorul Chinei

În ultima perioadă, industria militară rusă a fost intensificată cu ajutorul Chinei, ceea ce i-a permis Moscovei să își reducă dependența de tehnologia occidentală. După război, surplusul său de armament ar duce la „consecințe pentru securitatea globală”, se arată în raport.

Atâta timp cât Kremlinul trebuie să aloce majoritatea resurselor pe care le are pentru susținerea războiului, capacitatea sa de a reprezenta o amenințare pentru statele europene este limitată. Cu toate acestea, acest lucru se poate schimba în funcție de modul în care războiul Rusiei va evolua.

Planurile Rusiei pentru Europa depind de deznodământul conflictului din Ucraina

Dacă Rusia își continuă acțiunile militare împotriva Ucrainei cu aceeași intensitate ca în ultimii patru ani, războiul va necesita resurse umane și financiare semnificative, iar capacitatea rușilor de a reprezenta o mare amenințare pentru NATO este limitată. Cu toate acestea, Rusia își reconstruiește armata și creează noi unități militare, pe care le trimite pe frontul din Ucraina pentru a le antrena.

Între timp, serviciile de informații ruse și bieloruse încearcă să recruteze extremiști de dreapta din Occident pentru acte de sabotaj și urmăresc să provoace panică și neîncredere în instituțiile europene. Pe 6 martie, o investigație coordonată de Eurojust a scos la iveală mai multe atacuri cu colete incendiare care au fost trimise în mai multe țări europene. Această anchetă a scos la iveală că persoanele implicate în aceste atacuri au fost recrutate de serviciile de informații militare ale Federației Ruse.

Moscova a început să folosească tot mai mult „agenți de unică folosință” (cetățeni străini pe care îi recrutează prin intermediul rețelelor de socializare) pe care îi îndeamnă să comită acte de vandalism sau incendiere.