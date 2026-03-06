Prima pagină » Știri externe » Rusia își extinde armata la granița NATO, spun lituanienii. Moscova își antrenează soldații în Ucraina și își modernizează armata cu ajutorul Chinei

Rusia își extinde armata la granița NATO, spun lituanienii. Moscova își antrenează soldații în Ucraina și își modernizează armata cu ajutorul Chinei

06 mart. 2026, 22:12, Știri externe
Rusia își extinde armata la granița NATO, spun lituanienii. Moscova își antrenează soldații în Ucraina și își modernizează armata cu ajutorul Chinei

Serviciile de informații din Lituania spun că Rusia își extinde unitățile militare de-a lungul granițelor NATO și se pregătește pentru un potențial conflict pe scară largă cu Alianța în următorii șase până la zece ani, scrie Reuters.

Rusia își extinde unitățile militare la granița cu statele NATO și le oferă experiență de luptă în Ucraina, ceea ce le-ar face eficiente în cazul unui conflict cu țările europene. În raportul publicat de serviciile de informații din Lituania, Rusia urmărește înclinarea balanței de putere în favoarea sa, precum și subjugarea totală a Ucrainei.

„Rusia ar putea crea probabil nu doar o armată cu 30-50% mai mare decât cea de dinainte de război, ci și una relativ modernă. Rezervele strategice de arme și muniții ar fi complet refăcute. Rusia ar fi pregătită pentru un conflict militar convențional cu NATO”, se arată în raportul serviciilor de informații lituaniene.

Rusia își consolidează industria militară cu ajutorul Chinei

În ultima perioadă, industria militară rusă a fost intensificată cu ajutorul Chinei, ceea ce i-a permis Moscovei să își reducă dependența de tehnologia occidentală. După război, surplusul său de armament ar duce la „consecințe pentru securitatea globală”, se arată în raport.

Atâta timp cât Kremlinul trebuie să aloce majoritatea resurselor pe care le are pentru susținerea războiului, capacitatea sa de a reprezenta o amenințare pentru statele europene este limitată. Cu toate acestea, acest lucru se poate schimba în funcție de modul în care războiul Rusiei va evolua.

Planurile Rusiei pentru Europa depind de deznodământul conflictului din Ucraina

Dacă Rusia își continuă acțiunile militare împotriva Ucrainei cu aceeași intensitate ca în ultimii patru ani, războiul va necesita resurse umane și financiare semnificative, iar capacitatea rușilor de a reprezenta o mare amenințare pentru NATO este limitată. Cu toate acestea, Rusia își reconstruiește armata și creează noi unități militare, pe care le trimite pe frontul din Ucraina pentru a le antrena.

Între timp, serviciile de informații ruse și bieloruse încearcă să recruteze extremiști de dreapta din Occident pentru acte de sabotaj și urmăresc să provoace panică și neîncredere în instituțiile europene. Pe 6 martie, o investigație coordonată de Eurojust a scos la iveală mai multe atacuri cu colete incendiare care au fost trimise în mai multe țări europene. Această anchetă a scos la iveală că persoanele implicate în aceste atacuri au fost recrutate de serviciile de informații militare ale Federației Ruse.

Moscova a început să folosească tot mai mult „agenți de unică folosință” (cetățeni străini pe care îi recrutează prin intermediul rețelelor de socializare) pe care îi îndeamnă să comită acte de vandalism sau incendiere.

Recomandarea video

Citește și

DRAMĂ O femeie a murit de rabie la patru luni după ce a fost mușcată de un câine, deși rana era superficială. Simptomele care au indus-o în eroare pe femeie
22:54
O femeie a murit de rabie la patru luni după ce a fost mușcată de un câine, deși rana era superficială. Simptomele care au indus-o în eroare pe femeie
TENSIUNI Oficialii iranieni neagă că au atacat Azerbaidjan, dar amenință NATO: Țările europene vor deveni ținte legitime dacă se alătură războiului lui Trump
22:26
Oficialii iranieni neagă că au atacat Azerbaidjan, dar amenință NATO: Țările europene vor deveni ținte legitime dacă se alătură războiului lui Trump
RĂZBOI Kuweit a redus producția de petrol după închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran. 14.000 de zboruri în Orientul Mijlociu au fost anulate
21:20
Kuweit a redus producția de petrol după închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran. 14.000 de zboruri în Orientul Mijlociu au fost anulate
ENERGIE Războiul Orientul Mijlociu obligă țările din Golf să oprească producția de petrol și gaze. Prețul țițeiului ar putea ajunge la 150 de dolari/baril
20:54
Războiul Orientul Mijlociu obligă țările din Golf să oprească producția de petrol și gaze. Prețul țițeiului ar putea ajunge la 150 de dolari/baril
INEDIT Casa Albă a publicat un alt videoclip cu atacuri aeriene din Iran care include o scenă dintr-un joc video popular
19:58
Casa Albă a publicat un alt videoclip cu atacuri aeriene din Iran care include o scenă dintr-un joc video popular
ENERGIE Kremlinul jubilează după declanșarea războiului SUA-Iran. Rusia înregistrează o creștere masivă a cererii de petrol și gaze
19:32
Kremlinul jubilează după declanșarea războiului SUA-Iran. Rusia înregistrează o creștere masivă a cererii de petrol și gaze
Mediafax
Prețul petrolului depășește 90 de dolari pe baril pentru prima dată în ultimii doi ani, pe fondul războiului din Iran
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
România va avea cea mai CANICULARĂ vară din ultimii 100 de ani! Avertismentul GROAZNIC al meteorologilor
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România
Mediafax
Aurul din Dubai, vândut cu discount din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Vocea interioară: ce spun studiile despre autocritica care ne sabotează?
NEWS ALERT Oana Țoiu recunoaște că a discutat cu consulul din Dubai despre fiica lui Ponta, dar susține că nu a cerut excluderea ei din autocar
22:56
Oana Țoiu recunoaște că a discutat cu consulul din Dubai despre fiica lui Ponta, dar susține că nu a cerut excluderea ei din autocar
INEDIT Un italian neînfricat a ucis un criminal înnăscut. Unde se ascundea posibilul asasin
22:39
Un italian neînfricat a ucis un criminal înnăscut. Unde se ascundea posibilul asasin
HOROSCOP Cele 5 zodii care vor trece printr-o cumpănă, până la sfârșitul anului 2026. Anunțul astrologilor pentru acești nativi
22:21
Cele 5 zodii care vor trece printr-o cumpănă, până la sfârșitul anului 2026. Anunțul astrologilor pentru acești nativi
FLASH NEWS Ionuț Moșteanu visează să revină la putere. Are și plan de guvernare fără PSD: ”Nu sună așa rău, nu?”
22:19
Ionuț Moșteanu visează să revină la putere. Are și plan de guvernare fără PSD: ”Nu sună așa rău, nu?”
VIDEO EXCLUSIV Consulul României în Dubai, cel a cărui primă reacție în cazul fiicei lui Ponta a fost „nu îmi pasă”, a fost filmat în timp ce le spunea copiilor blocați în Emirate să se bucure că sunt lângă război. Gândul prezintă filmarea care i-a șocat pe părinți
21:36
Consulul României în Dubai, cel a cărui primă reacție în cazul fiicei lui Ponta a fost „nu îmi pasă”, a fost filmat în timp ce le spunea copiilor blocați în Emirate să se bucure că sunt lângă război. Gândul prezintă filmarea care i-a șocat pe părinți
FLASH NEWS Un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală ar fi fost amenințat cu moartea de către ruda unei paciente decedate
21:35
Un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală ar fi fost amenințat cu moartea de către ruda unei paciente decedate

Cele mai noi

Trimite acest link pe