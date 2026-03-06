Oana Țoiu recunoaște că a discutat cu consulul din Dubai despre fiica lui Ponta, dar susține că nu a cerut excluderea ei din autocar

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a publicat o serie de precizări referitoare la operațiunile de repatriere din Dubai, în contextul acuzațiilor privind excluderea fiicei lui Victor Ponta din transportul organizat de stat. Aceasta a susținut că zborul de evacuare a fost ocupat la capacitate maximă și că locurile destinate cetățenilor români au fost utilizate integral.

Oana Țoiu a afirmat că solicitarea de asistență pentru minora neînsoțită nu a fost identificată în bazele de date oficiale și a subliniat că toți cetățenii trebuiau să se înscrie în prealabil prin canalele comunicate de minister la începutul crizei. Țoiu a respins informațiile că Irina Ponta ar fi fost dată jos din autocar.

„Cetățenii români s-au înregistrat în prealabil în bazele de date anunțate de Ministerul Afacerilor Externe de la începutul crizei și la adresa de mail oficială a consulatului. Pe aceste canale nu a putut fi identificată cererea de asistență a părinților pentru minora neînsoțită, nici autonotificarea în aplicația de călătorii privind prezența pe spațiul respectiv. Nu avem raportări care să indice, niciunde în lume, că un minor ar fi fost dat jos din transferurile sau zborurile organizate de noi sau asistate de echipele consulare (Informația că o minoră a fost dată jos din autobuz pe drum sau din avion pe aeroport este o informație falsă).”

În ceea ce privește procesul de decizie, Țoiu a confirmat că a purtat o discuție cu consulul general din Dubai în momentul în care grupurile de evacuare erau deja stabilite. Ministra a spus că nu a solicitat modificarea listelor de pasageri și că nu a cerut detalii despre identitatea persoanelor sau a părinților acestora. Totuși, ministra a recunoscut că în cadrul acelei discuții, consulul i-a semnalat existența unui „caz special al unei minore neînsoțite”:

„Am discutat cu consulul despre zborul de evacuare la momentul la care grupul era complet și în Dubai, și în Abu Dhabi, și în Muscat. Nu am cerut modificarea niciuneia dintre deciziile anterioare de alocare și nici nu am pus nicio întrebare ce implică nume și prenume ale pasagerilor sau nume și prenume ale părinților acestora. Am întrebat însă ceva ce ține de responsabilitatea instituțională, dacă echipa din teren a reușit să includă pe toată lumea din criteriile stabilite, dacă a reușit să sune la toate cazurile medicale semnalate și dacă mai avem cunoștință despre alte grupuri de copii. Consulul a fost cel care a menționat că, în afara informărilor oficiale de până atunci, are și cazul special al unei minore neînsoțite. Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă la componența grupului deja stabilit sau în orice plan de evacuare prezentat oricui, să se asigure înainte că și ceilalți din categoriile vulnerabile cu grad de risc înscrise în grija consulară pe canale formale au acces la aceeași informație și tratament egal.”

Aceasta a adăugat că fiica lui Victor Ponta dispunea de alte variante sigure pentru a se întoarce în țară încă din ziua precedentă.

„Zborul de evacuare gratuit nu a avut modificări, din informațiile pe care le am, față de confirmările formale realizate de consulat, iar minora neînsoțită a avut la dispoziție încă de ieri opțiuni sigure de repatriere. Prioritatea noastră rămâne să asigurăm sprijinul echitabil și acces transparent la informații pentru întoarcerea românilor în siguranță, atât prin eforturi pentru creșterea numărului de zboruri comerciale, prin prioritizarea persoanelor în funcție de gradul de vulnerabilitate, cât și prin accesul echitabil la informație relevantă pe canalele formale.”

