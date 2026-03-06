Prima pagină » Actualitate » Oana Țoiu recunoaște că a discutat cu consulul din Dubai despre fiica lui Ponta, dar susține că nu a cerut excluderea ei din autocar

Oana Țoiu recunoaște că a discutat cu consulul din Dubai despre fiica lui Ponta, dar susține că nu a cerut excluderea ei din autocar

Bianca Dogaru
06 mart. 2026, 22:56, Actualitate
Oana Țoiu recunoaște că a discutat cu consulul din Dubai despre fiica lui Ponta, dar susține că nu a cerut excluderea ei din autocar

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a publicat o serie de precizări referitoare la operațiunile de repatriere din Dubai, în contextul acuzațiilor privind excluderea fiicei lui Victor Ponta din transportul organizat de stat. Aceasta a susținut că zborul de evacuare a fost ocupat la capacitate maximă și că locurile destinate cetățenilor români au fost utilizate integral.

Oana Țoiu a afirmat că solicitarea de asistență pentru minora neînsoțită nu a fost identificată în bazele de date oficiale și a subliniat că toți cetățenii trebuiau să se înscrie în prealabil prin canalele comunicate de minister la începutul crizei. Țoiu a respins informațiile că Irina Ponta ar fi fost dată jos din autocar.

„Cetățenii români s-au înregistrat în prealabil în bazele de date anunțate de Ministerul Afacerilor Externe de la începutul crizei și la adresa de mail oficială a consulatului. Pe aceste canale nu a putut fi identificată cererea de asistență a părinților pentru minora neînsoțită, nici autonotificarea în aplicația de călătorii privind prezența pe spațiul respectiv. Nu avem raportări care să indice, niciunde în lume, că un minor ar fi fost dat jos din transferurile sau zborurile organizate de noi sau asistate de echipele consulare (Informația că o minoră a fost dată jos din autobuz pe drum sau din avion pe aeroport este o informație falsă).”
În ceea ce privește procesul de decizie, Țoiu a confirmat că a purtat o discuție cu consulul general din Dubai în momentul în care grupurile de evacuare erau deja stabilite. Ministra a spus că nu a solicitat modificarea listelor de pasageri și că nu a cerut detalii despre identitatea persoanelor sau a părinților acestora. Totuși, ministra a recunoscut că în cadrul acelei discuții, consulul i-a semnalat existența unui „caz special al unei minore neînsoțite”:
„Am discutat cu consulul despre zborul de evacuare la momentul la care grupul era complet și în Dubai, și în Abu Dhabi, și în Muscat. Nu am cerut modificarea niciuneia dintre deciziile anterioare de alocare și nici nu am pus nicio întrebare ce implică nume și prenume ale pasagerilor sau nume și prenume ale părinților acestora. Am întrebat însă ceva ce ține de responsabilitatea instituțională, dacă echipa din teren a reușit să includă pe toată lumea din criteriile stabilite, dacă a reușit să sune la toate cazurile medicale semnalate și dacă mai avem cunoștință despre alte grupuri de copii. Consulul a fost cel care a menționat că, în afara informărilor oficiale de până atunci, are și cazul special al unei minore neînsoțite. Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă la componența grupului deja stabilit sau în orice plan de evacuare prezentat oricui, să se asigure înainte că și ceilalți din categoriile vulnerabile cu grad de risc înscrise în grija consulară pe canale formale au acces la aceeași informație și tratament egal.”
Aceasta a adăugat că fiica lui Victor Ponta dispunea de alte variante sigure pentru a se întoarce în țară încă din ziua precedentă.
„Zborul de evacuare gratuit nu a avut modificări, din informațiile pe care le am, față de confirmările formale realizate de consulat, iar minora neînsoțită a avut la dispoziție încă de ieri opțiuni sigure de repatriere. Prioritatea noastră rămâne să asigurăm sprijinul echitabil și acces transparent la informații pentru întoarcerea românilor în siguranță, atât prin eforturi pentru creșterea numărului de zboruri comerciale, prin prioritizarea persoanelor în funcție de gradul de vulnerabilitate, cât și prin accesul echitabil la informație relevantă pe canalele formale.”

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

DRAMĂ O femeie a murit de rabie la patru luni după ce a fost mușcată de un câine, deși rana era superficială. Simptomele care au indus-o în eroare pe femeie
22:54
O femeie a murit de rabie la patru luni după ce a fost mușcată de un câine, deși rana era superficială. Simptomele care au indus-o în eroare pe femeie
INEDIT Un italian neînfricat a ucis un criminal înnăscut. Unde se ascundea posibilul asasin
22:39
Un italian neînfricat a ucis un criminal înnăscut. Unde se ascundea posibilul asasin
HOROSCOP Cele 5 zodii care vor trece printr-o cumpănă, până la sfârșitul anului 2026. Anunțul astrologilor pentru acești nativi
22:21
Cele 5 zodii care vor trece printr-o cumpănă, până la sfârșitul anului 2026. Anunțul astrologilor pentru acești nativi
FLASH NEWS Ionuț Moșteanu visează să revină la putere. Are și plan de guvernare fără PSD: ”Nu sună așa rău, nu?”
22:19
Ionuț Moșteanu visează să revină la putere. Are și plan de guvernare fără PSD: ”Nu sună așa rău, nu?”
VIDEO EXCLUSIV Consulul României în Dubai, cel a cărui primă reacție în cazul fiicei lui Ponta a fost „nu îmi pasă”, a fost filmat în timp ce le spunea copiilor blocați în Emirate să se bucure că sunt lângă război. Gândul prezintă filmarea care i-a șocat pe părinți
21:36
Consulul României în Dubai, cel a cărui primă reacție în cazul fiicei lui Ponta a fost „nu îmi pasă”, a fost filmat în timp ce le spunea copiilor blocați în Emirate să se bucure că sunt lângă război. Gândul prezintă filmarea care i-a șocat pe părinți
FLASH NEWS Un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală ar fi fost amenințat cu moartea de către ruda unei paciente decedate
21:35
Un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală ar fi fost amenințat cu moartea de către ruda unei paciente decedate
Mediafax
Prețul petrolului depășește 90 de dolari pe baril pentru prima dată în ultimii doi ani, pe fondul războiului din Iran
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
România va avea cea mai CANICULARĂ vară din ultimii 100 de ani! Avertismentul GROAZNIC al meteorologilor
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România
Mediafax
Aurul din Dubai, vândut cu discount din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Vocea interioară: ce spun studiile despre autocritica care ne sabotează?
TENSIUNI Oficialii iranieni neagă că au atacat Azerbaidjan, dar amenință NATO: Țările europene vor deveni ținte legitime dacă se alătură războiului lui Trump
22:26
Oficialii iranieni neagă că au atacat Azerbaidjan, dar amenință NATO: Țările europene vor deveni ținte legitime dacă se alătură războiului lui Trump
STRATEGIE Rusia își extinde armata la granița NATO, spun lituanienii. Moscova își antrenează soldații în Ucraina și își modernizează armata cu ajutorul Chinei
22:12
Rusia își extinde armata la granița NATO, spun lituanienii. Moscova își antrenează soldații în Ucraina și își modernizează armata cu ajutorul Chinei
RĂZBOI Kuweit a redus producția de petrol după închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran. 14.000 de zboruri în Orientul Mijlociu au fost anulate
21:20
Kuweit a redus producția de petrol după închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran. 14.000 de zboruri în Orientul Mijlociu au fost anulate
SPORT Ce evenimente din ciclism au loc în luna martie 2026
21:13
Ce evenimente din ciclism au loc în luna martie 2026
ANCHETĂ Cum a reușit un bărbat din Târgu Mureș să păcălească doi curieri din județul Alba, care i-au livrat telefoane mobile cu plata la primire
21:05
Cum a reușit un bărbat din Târgu Mureș să păcălească doi curieri din județul Alba, care i-au livrat telefoane mobile cu plata la primire
SPORT Ce surpriză a pregătit Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia! S-a anunțat lotul
20:58
Ce surpriză a pregătit Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia! S-a anunțat lotul

Cele mai noi

Trimite acest link pe