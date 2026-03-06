Tudor Chirilă îi dă indicații lui Nicușor Dan în privința numirilor din justiție. „Să vă asumați înseamnă să nu îi numiți”

Tudor Chirilă intervine în scandalul numirilor în justiție și îi dă indicații președintelui lui Nicușor Dan, prin intermediul unei postări pe rețelele sociale. Mai exact, îi explică șefului satului ce ar trebui să însemne asumare în această speță.

«Nicușor Dan… răspunsul cu „îmi asum numirile pe care le voi face” nu înseamnă nimic. Și dumnevoastră știți foarte bine asta. Ce e aia îmi asum? Care e, concret, prețul plătit pentru o numire care favorizează corupția, infractorii sau sistemul nefuncțional din justiție? Din punctul dumneavoastră de vedere nimic. Așa că e simplu: să vă asumați înseamnă SĂ NU ÎI NUMIȚI»!, a scris Tudor Chirilă, pe Facebook.

Mai multe organizații, în frunte cu Declic, au organizat vineri, de la ora 18:30, un protest în fața Palatului Cotroceni. Manifestanții se opun propunerilor făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea Parchetului General, DIICOT și DNA.

Aceștia îi cer președintelui Nicușor Dan să nu semneze decretele de numire și susțin că persoanele propuse sunt „toxice” pentru independența justiției. La un moment dat, șeful statului a ieșit în fața Palatului Cotroceni și a discutat cu protestatarii…

„Ce pot să vă spun eu este că veți vedea rezultatele acestor numiri în 6 luni de când sunt numiți. Oamenii trebuie să vină să cunoască instituția și oamenii cu care lucrează acolo. Eu mă voi întâlni periodic cu ei. Știți bine că prescrierile vin dintr-o vină a Parlamentului care nu s-a corelat cu CCR. Eu vă încurajez, în afară de a vă informa din presă, să discutați cu oameni din sistemul de Justiție,” a declarat Nicușor Dan.

