06 mart. 2026, 15:30, Diverse
Gianina Șerban (deputat AUR): „Cerem demisia ministrului de Externe Oana Țoiu! Cetățenii români nu pot fi tratați cu dispreț”

„Modul în care Ministerul Afacerilor Externe gestionează situația cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu este inacceptabil și ridică întrebări serioase despre competența și responsabilitatea conducerii instituției. Cazul recent în care unei minore i-a fost interzis accesul într-un autocar organizat pentru transportul unor copii români din Dubai spre Oman, în timp ce restul colegilor ei minori au fost lăsați să urce, arată un haos administrativ greu de explicat.

Explicațiile oferite ulterior de ministrul de Externe, Oana Țoiu, sunt la fel de îngrijorătoare. Invocarea unor „criterii” neclare pentru a justifica de ce o minoră a fost tratată diferit față de ceilalți copii nu face decât să amplifice confuzia și să ridice suspiciuni privind modul arbitrar în care sunt luate deciziile în interiorul Ministerului de Externe.

Într-un moment în care românii aflați într-o zonă tensionată a lumii au nevoie de sprijin, protecție și claritate din partea statului român, ceea ce vedem este exact opusul: decizii contradictorii, explicații incoerente și o lipsă totală de responsabilitate.

La fel de revoltătoare este reacția reprezentanților consulatului României din Dubai, unde răspunsul public transmis în legătură cu acest caz trădează un nivel de aroganță și indiferență incompatibil cu funcția de reprezentant al statului român. Un consul care transmite un mesaj de tipul „nu îmi pasă” atunci când este întrebat despre situația unui cetățean român, cu atât mai mult a unui minor, demonstrează că a uitat complet ce înseamnă misiunea diplomatică.

Așa înțelege un reprezentant al actualei guvernări să apere cetățenii români aflați într-o regiune complicată din punct de vedere geopolitic: cu indiferență, lipsă de empatie și lipsă de responsabilitate.

Ministerul Afacerilor Externe nu este o instituție de imagine și nici un loc pentru improvizații politice. Este instituția care trebuie să apere cetățenii români oriunde s-ar afla aceștia în lume.

În aceste condiții, AUR solicită clarificări urgente și asumarea responsabilității politice pentru acest incident. Modul în care a fost gestionată situația ridică semne grave de întrebare cu privire la capacitatea actualei conduceri a Ministerului de Externe de a gestiona situații sensibile care implică siguranța cetățenilor români.

Având în vedere gravitatea acestui caz și mesajul de indiferență transmis de reprezentanții statului român, demisia ministrului de Externe Oana Țoiu și al consulului României din Dubai devine un gest minim de responsabilitate politică. România are nevoie de o diplomație care să își respecte cetățenii, nu de o administrație care îi tratează cu aroganță și nepăsare”, a declarat deputatul AUR, Gianina Șerban.

