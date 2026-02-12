Prima pagină » Diverse » Gigantul IT francez Thales își extinde investițiile în România. Bucureștiul își consolidează poziția de hub regional

Gigantul IT francez Thales își extinde investițiile în România. Compania, activă la nivel global în domenii precum apărare, aerospațial și soluții digitale avansate, anunță planuri ambițioase de extindere a operațiunilor locale, cu obiectivul de a ajunge la aproape 1.800 de angajați români până la finalul deceniului, preia Click. Planurile de extindere ale Thales confirmă poziția României ca hub regional de inginerie și tehnologie avansată.

În prezent, Thales are peste 650 de angajați în România, majoritatea ingineri software și specialiști tehnici care lucrează în cadrul Centrului de Excelență în Inginerie din București. Potrivit informațiilor disponibile, compania intenționează să recruteze aproximativ 1.100 de specialiști suplimentari în următorii ani, pe fondul cererii globale tot mai mari pentru tehnologii de securitate și sisteme critice.

Pentru anul în curs, Thales a anunțat un plan de recrutare de 9.000 de angajați la nivel mondial, dintre care aproximativ 240 de poziții sunt destinate pieței din România.

Centrul de Excelență din București

Centrul de Excelență în Inginerie din București joacă un rol esențial în strategia grupului francez. Este unul dintre cele trei astfel de centre operate de Thales la nivel mondial și deservește toate ariile strategice ale companiei: Apărare, Aerospațial și Cyber & Digital.

Inginerii români contribuie la proiecte complexe, cu impact global, de la sisteme navale și aeriene, până la soluții pentru sateliți și securitate cibernetică.

Un job la Thales

Potrivit reprezentanților companiei, activitatea unui inginer Thales depășește cu mult scrierea de cod. Răzvan Opriș, manager în cadrul Thales România, explică faptul că specialiștii trebuie să înțeleagă arhitectura completă a soluțiilor, documentația tehnică și modul de operare al sistemelor.

În domeniul apărării, cerințele sunt și mai stricte, fiind necesare standarde ridicate de securitate, fiabilitate și testare, aspecte care diferențiază aceste proiecte de cele din IT-ul comercial.

Competențe căutate și investiții în formare

Recrutările vizează mai multe linii de business, iar compania caută specialiști cu competențe tehnice solide, domeniu în care România și-a construit deja o reputație favorabilă. Sunt apreciate cunoștințele în inginerie software, sisteme complexe, cybersecurity sau tehnologii aplicate în apărare.

În paralel, Thales investește semnificativ în programe interne de formare, astfel încât angajații să dobândească expertiză în domenii sensibile precum securitatea cibernetică și tehnologiile critice. Cunoașterea limbii engleze este esențială, iar limba franceză reprezintă un avantaj important pentru lucrul cu documentația tehnică internațională.

Planurile de extindere ale Thales confirmă poziția României ca hub regional de inginerie și tehnologie avansată. Crearea a peste 1.000 de noi locuri de muncă în IT și inginerie în următorii ani poate avea un impact semnificativ asupra pieței muncii, dar și asupra transferului de know-how și dezvoltării competențelor locale.

