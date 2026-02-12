Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 13 februarie, de la ora 20.00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 13 februarie, de la ora 20.00

12 feb. 2026, 22:00, Marius Tucă Show
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 13 februarie, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, HD Hartmann, prof. univ.dr. Dan Dungaciu.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…

