Prima pagină » Știri externe » Liderii europeni au pus la cale un „plan de bătaie” astfel încât UE să nu rămână în urma SUA și a Chinei. Care sunt concluziile summit-ului informal

12 feb. 2026, 22:06, Știri externe
Liderii europeni s-au reunit joi  la Castelul Alden Biesen din Belgia într-un summit informal convocat de Antonio Costa pentru a discuta despre consolidarea competitivității economice a blocului comunitar. Cu toate că la reuniunile informale nu sunt adoptate decizii legislative oficiale, discuțiile de joi au stabilit direcțiile strategice ale Uniunii care se vor concretiza la Consiliul European din luna martie.

Liderii europeni s-au întâlnit pe 12 februarie pentru a pune la punct un „plan de bătaie” astfel încât Europa să nu rămână în urma Statelor Unite și a Chinei și pentru a reduce dependențele economice și de stimulare a competitivității UE într-un nou climat geopolitic. Summitul de joi s-a

Mario Draghi: „Europa se află într-o agonie lentă. Fără schimbare, riscă să devină subordonată”

Un punct central al acestui summit a fost discursul lui Mario Draghi, fost prim-ministru al Italiei și fost șef al Băncii Centrale Europene. Cu această ocazie, Draghi a subliniat necesitatea unei acțiuni urgente din cauza deteriorării mediului economic din prezent față de momentul prezentării raportului său inițial, în septembrie 2024.

Mario Draghi, economist, fost prim-ministru al Italiei și fost șef al Băncii Centrale Europene

Fostul premier al Italiei a precizat că Uniunea Europeană se află într-o „agonie lentă” și, fără o schimbare rapidă de direcție, Europa riscă să devină subordonată, divizată și dezindustrializată. Este necesar, prin urmare, o tranziție către o „federație autentică” deoarece actuala structură de confederație este insuficientă în fața noii ordini globale. Menținerea puterii europene necesită depășirea naționalismului și trecerea la o federație cu putere reală de decizie.

UE nu trebuie să devină dependentă de alte state

Uniunea Europeană trebuie să accelereze competitivitatea și să evite dependențele. Prin urmare, este necesar reducerea decalajului de inovație față de Statele Unite și China și diminuarea dependenței de materii prime critice și tehnologii existente față de aceste două mari puteri. Draghi a avertizat că SUA și China folosesc pârghiile economice pentru constrângere, iar Europa trebuie să poată să își apere interesele comerciale în mod unitar pentru a-și păstra valorile.

Liderii UE au luat mai multe decizii informale care se vor concretiza în martie

Printre punctele discutate la acest summit, ies în evidență trei direcții importante: reguli unice pentru firmele europene; banii să rămână în Europa și facturi mai mici la energia electrică.

Pentru a stabili reguli unite pentru firmele din Europa, Regimul al 28-lea, s-a bătut palma pentru crearea unui sistem simplificat prin care o firmă să poată funcționa în toate cele 27 de țări ale Uniunii Europene folosind un singur set de reguli, în loc să se lupte cu 27 de legislații diferite.

Antonio Costa, Președintele Consiliului European

În cazul banilor europeni, UE va crea o „Uniune a Economiilor și Investițiilor”, unde banii europeni să fie investiți în companii europene, nu să plece peste ocean. S-a ajuns la concluzia că Europa duce lipsă de investiții. „Nu va exista competitivitate fără mai multe investiții”, a spus Antonio Costa într-o conferință de presă care a urmat întâlnirii liderilor europeni. „Europa are nevoie de un sistem financiar unic și eficient, care să poată transforma mai bine economiile europene în investiții în Europa”, a completat Costa.

Nu în ultimul rând, s-a discutat despre reducerea prețului la energia electrică, care în prezent este mult prea mare și trage economia în jos. Prioritatea pentru 2026 este scăderea acestor costuri pentru ca industria europeană să redevină competitivă.

Care sunt prioritățile strategice ale UE

Spre deosebire de Statele Unite care au abandonat energia regenerabilă pentru a trece la combustibilii fosili, Uniunea Europeană a reconfirmat cu această ocazie că tranziția energetică rămâne cea mai bună strategie pe termen lung pentru ca Europa să obțină autonomia strategică și prețuri mai mici. Cu această ocazie, UE a stabilit și o serie de priorități strategice pe care țările europene trebuie să le protejeze și să le consolideze. Printre acestea, se numără apărarea, spațiul cosmic, tehnologiile curate, tehnologiile cuantice, inteligența artificială, dar și sistemele de plată.

