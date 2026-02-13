Prima pagină » Diverse » Guvernul Bolojan instituie supravegherea extinsă asupra Lukoil. Ce înseamnă acest lucru și cine este noul supraveghetor

13 feb. 2026, 09:56, Diverse
Guvernul României a adoptat o decizie importantă pentru sectorul energetic și a instituit măsura supravegherii extinse asupra entităților grupului Lukoil care activează pe teritoriul național, scrie EVZ.

Decizia aceasta vine pe fondul impactului economic semnificativ, generat de sancțiunile unilaterale adoptate de alte state, care, chiar dacă nu sunt obligatorii pentru România, produc efecte asupra economiei naționale.

Ilie Bolojan a motivat această măsură prin necesitatea protejării piețelor de extracție, de prelucrare a țițeiului și de comerț cu combustibil.

Companiile vizate de supraveghere

Potrivit anexei publicate în Monitorul Oficial, măsura vizează patru entități majore: Lukoil România S.R.L.; Petrotel-Lukoil S.A. (rafinăria de la Ploiești); Lukoil Lubricants East Europe S.R.L.; Lukoil Overseas Atash B.V. Amsterdam, Sucursala București.

Ce înseamnă supravegherea extinsă

Prin această măsură excepțională, statul român preia, de facto, controlul asupra deciziilor strategice ale companiei, fără să îi expropriee pe acționari, însă limitându-le drastic autonomia.

Noul supraveghetor desemnat de Guvern primește puteri sporite și are un drept de veto asupra surselor de aprovizionare. Lukoil nu mai poate să decidă singură de unde cumpără materie primă, statul asigurându-se deci că rafinăria funcționează cu țiței non-rusesc, în conformitate cu sancțiunile UE.

În plus, statul poate să decidă și destinația carburanților. Rafinăria nu va putea opri livrările către piața internă sau către clienți critici (armată, servicii de urgență, rezerve de stat) fără acordul reprezentantului Guvernului.

Cine este noul supraveghetor

Astfel, Guvernul l-a desemnat pe Ion-Bogdan Bugheanu în calitatea de supraveghetor al activității acestor operatori economici. El va exercita drepturile și va asuma obligațiile prevăzute de legislația privind sancțiunile internaționale (OUG nr. 202/2008).

Ion Bogdan Bugheanu este un economist cu o vastă experiență în management financiar. La ora actuală, acesta ocupă funcția de consilier al Ministrului Energiei, Bogdan-Gruia Ivan. El este licențiat al Academiei de Studii Economice din București (promoția 1997) și a finalizat studii de management financiar în cadrul Universității Financiar Bancare în 2015.

Măsura de supraveghere extinsă permite Ministerului Energiei să solicite ANAF verificări în ce privește conformitatea declarațiilor și activității beneficiarului real. Totodată, ministerul va colabora cu Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru a asigura accesul supraveghetorului la toate informațiile necesare.

De precizat este că, hotărârea Guvernului a fost contrasemnată de viceprim-ministrul Marian Neacșu, ministrul energiei Bogdan-Gruia Ivan, ministrul afacerilor externe Oana-Silvia Țoiu și ministrul finanțelor Alexandru Nazare.

