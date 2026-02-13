Încă o țară europeană interzice accesul minorilor pe rețelele de socializare. Ce state s-au alăturat tendinței pornite de Australia și ce măsuri sunt nevoite să ia platformele

Încă o țară din Europa se alătură tendiței pornite de Australia. După Franța, Spania și Grecia, acum și Portugalia a decis să limiteze accesul minorilor pe rețelele de socializare. Parlamentul portughez a aprobat un proiect de lege care limitează accesul la platformele de socializare pentru persoanele sub 16 ani, relatează Euronews.

Potrivit sursei citate, proiectul de lege restricționează accesul liber la rețelele sociale și alte platforme pentru copiii cu vârsta sub 16 ani, necesitând consimțământul părinților sau tutorilor legali.

„Vârsta digitală minimă pentru accesul autonom la platformele de rețele sociale, serviciile de partajare video și serviciile de comunicare deschise este stabilită la 16 ani; copiii cu vârsta de 13 ani sau mai mult pot accesa aceste servicii numai cu (…) consimțământul expres și verificat al părinților”, se arată în propunere.

Copiii cu vârsta sub 13 ani „nu pot accesa platformele, serviciile, jocurile și aplicațiile care fac obiectul prezentei legi”.

Limitările de acces vor viza rețelele sociale precum Instagram, Facebook sau TikTok, dar nu și, de exemplu, WhatsApp, care este utilizat de mulți părinți pentru a comunica cu copiii lor.

Potrivit partidului socialist, companiile și platformele trebuie să garanteze că rețelele care sunt de obicei utilizate de minori cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani „au anumite funcționalități pentru a preveni expunerea la violență, conținut sexual precoce, jocuri care creează dependență, videoclipuri manipulate, imagini manipulate”.

Conform proiectului de lege, crearea unui cont nou pentru copiii cu vârsta de până la 13 ani nu este posibilă, iar pentru cei cu vârsta cuprinsă între 13 și 16 ani „este necesar un mecanism asociat cu cheia digitală mobilă sau un alt mecanism care să permită identificarea minorului și vizualizarea numai a vârstei acestuia”.

Săptămâna trecută, o sursă guvernamentală de rang înalt de la Atena a declarat că Grecia urmează să anunțe, în curând, interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii sub 15 ani. Potrivit sursei citate, Atena este „foarte aproape” de luarea unei decizii oficiale în acest sens. Anunțul din capitala elenă a venit la doar câteva ore distanță după ce Spania a anunțat marți, 3 februarie 2026, că intenționează să interzică rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani și va crea o lege care să îi facă pe directorii rețelelor sociale responsabili personal pentru discursurile instigatoare la ură de pe platformele lor.

Australia a interzis accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale încă din luna decembrie, iar Franța a adoptat, în urmă cu câteva săptămâni, un proiect de lege care prevede interzicerea utilizării acestor platforme de către copiii sub 15 ani.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

SUA acuză Uniunea Europeană de „cenzură globală”. Raportul publicat de americani nu vizează doar România, ci și Franța, Germania sau chiar Republica Moldova. Care sunt acuzațiile SUA

Spania ia exemplul Franței și Australiei: interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale. „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital“