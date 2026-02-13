Ciolacu: Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan!

Marcel Ciolacu reacționează pe Facebook, după ce România a intrat în recesiune tehnică, la finalul anului 2025, Produsul Intern Brut a scăzând două trimestre la rând.



„Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan! Acestea este cea mai grosolană manipulare a statisticii ce demonstrează disperarea actualului premier, după ce scăderea economiei din ultimul trimestru, de aproape 2%, este de patru ori mai mare decât așteptările tuturor anailiștilor. Dacă ieri, marii influenceri economici de dreapta susțineau că se așteaptă la o mică corecție, azi veți vedea titluri de genul „pentru actuala scădere a economiei nu e de vină Bolojan, ci tot Ciolacu‟!”, spune Marcel Ciolacu, fostul premier.

El își continuă pledoaria, spunând că „românii nu mai pot fi prostiți cu cifre. Ei văd prețurile din magazine, văd cum veniturile nu mai pot ține pasul cu costul vieții, văd cum tot mai multe firme trag obloanele și cum în spitale și școli se înmulțesc situațiile de criză”.

Ipocrizia absolută este că Bolojan se laudă cu creșterea economică de 0.6% pe 2025, deși nu are vreun merit. Totul are la bază numai avansul din primele două trimestre din an – când el doar făcea figurație la Cotroceni. Următoarele două trimestre i se datorează exclusiv, iar acestea sunt echivalente cu recesiunea.

Acestea este efectul marilor reforme ale lui Bolojan – tăiem tot, nu contează viețile oamenilor! De fapt, acesta este modelul Bolojan nu de acum, ci din ultimul deceniu”, mai spune Marcel Ciolacu.

Totodată, pe Facebook, Marcel Ciolacu a atașat și un video, din 2018, în care Ilie Bolojan îi numea pe medici „mercenari”.

„Pentru cine vrea să vadă adevărul, am atașat un clip cu atitudinea lui Bolojan, din 2018, pe când era baronul absolut din Oradea și îi trata pe medicii de acolo ca pe niște sclavi. Acum, singura diferență este că aplică același model, „fără excepții‟, pentru toți românii, evitându-i cu grijă doar pe cei foarte bogați și multinaționalele. În cazul lor, premierul găsește mereu resurse nelimitate de empatie”, conchide Marcel Ciolacu. Vezi clipul postat de el, mai sus!

