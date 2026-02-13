Țoiu și Miruță au ajuns la Conferința de Securitate de la Munchen: „Agenda noastră include întrevederi bilaterale”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, și ministrul Apărării, Radu Miruță, au ajuns la Conferința de Securitate de la Munchen, unde participă la discuții despre principalele provocări de securitate globală.

Ministrul de Externe a anunțat că va vorbi în sesiuni dedicate securității la Marea Neagră și războiului fără echipaj.

„Sunt onorat să fiu vorbitor la sesiuni cheie privind securitatea Mării Negre și războiul fără echipaj. Agenda noastră include întâlniri bilaterale, sesiuni de lucru și implicare media.”

Ediția din 2026 a Conferinței de Securitate de la Munchen aduce în prim-plan teme importante pentru România, precum securitatea maritimă, securitatea cibernetică, securitatea nucleară și dialogul privind realinierea parteneriatului transatlantic.

