Prima pagină » Actualitate » Țoiu și Miruță au ajuns la Conferința de Securitate de la Munchen: „Agenda noastră include întrevederi bilaterale”

Țoiu și Miruță au ajuns la Conferința de Securitate de la Munchen: „Agenda noastră include întrevederi bilaterale”

Bianca Dogaru
13 feb. 2026, 11:39, Actualitate
Țoiu și Miruță au ajuns la Conferința de Securitate de la Munchen: „Agenda noastră include întrevederi bilaterale

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, și ministrul Apărării, Radu Miruță, au ajuns la Conferința de Securitate de la Munchen, unde participă la discuții despre principalele provocări de securitate globală.

„Am ajuns la Conferința de Securitate de la Munchen 2026. Împreună cu Radu Miruţă, ministrul Apărării, ne alăturăm celor 61 de șefi de stat și de guvern, 101 miniștri și 45 de generali pentru a aborda cele mai importante provocări globale. Puteți urmări sesiunile-cheie privind securitatea Mării Negre și tehnologiile emergente și perspectiva României pe canalele oficiale MsC,” a transmis Țoiu pe Facebook

Ministrul de Externe a anunțat că va vorbi în sesiuni dedicate securității la Marea Neagră și războiului fără echipaj.

„Sunt onorat să fiu vorbitor la sesiuni cheie privind securitatea Mării Negre și războiul fără echipaj. Agenda noastră include întâlniri bilaterale, sesiuni de lucru și implicare media.”

Ediția din 2026 a Conferinței de Securitate de la Munchen aduce în prim-plan teme importante pentru România, precum securitatea maritimă, securitatea cibernetică, securitatea nucleară și dialogul privind realinierea parteneriatului transatlantic.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Ciolacu: Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan!
11:51
Ciolacu: Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan!
FLASH NEWS PSD îl acuză pe Ilie Bolojan după intrarea României în recesiune tehnică: „Bolojan a băgat România în gard”
11:17
PSD îl acuză pe Ilie Bolojan după intrarea României în recesiune tehnică: „Bolojan a băgat România în gard”
Ce prevede legea în cazul caloriferelor oprite iarna în apartamentele nelocuite
11:00
Ce prevede legea în cazul caloriferelor oprite iarna în apartamentele nelocuite
FLASH NEWS Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: „Face parte din costul anticipat”
10:44
Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: „Face parte din costul anticipat”
POLITICĂ Sorin Grindeanu a reacționat dur după ce INS a confirmat intrarea României în recesiune: „E timpul să oprim acest tăvălug”
10:28
Sorin Grindeanu a reacționat dur după ce INS a confirmat intrarea României în recesiune: „E timpul să oprim acest tăvălug”
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe 'Măcelarul lui Bebino' să-l aranjeze pe Alex Bodi. Au pus preț pe capul musculosului
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face parte din costul anticipat”
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Ce se întâmplă doctore
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Care este legătura dintre zgomotul traficului și colesterol?
POLITICĂ Retragerea ICE din Minneapolis, ordonată de Trump, complică negocierile democraților din Congres, înaintea unui posibil „shutdown guvernamental”
11:51
Retragerea ICE din Minneapolis, ordonată de Trump, complică negocierile democraților din Congres, înaintea unui posibil „shutdown guvernamental”
FLASH NEWS Încă o țară europeană interzice accesul minorilor pe rețelele de socializare. Ce state s-au alăturat tendinței pornite de Australia și ce măsuri sunt nevoite să ia platformele
11:41
Încă o țară europeană interzice accesul minorilor pe rețelele de socializare. Ce state s-au alăturat tendinței pornite de Australia și ce măsuri sunt nevoite să ia platformele
EXCLUSIV VIDEO Deputatul Radu Mihaiu, la Conferința Europa Connect – România Digitală: „Digitalizarea administrației publice este lăsată voit pe ultimul loc”
11:21
Deputatul Radu Mihaiu, la Conferința Europa Connect – România Digitală: „Digitalizarea administrației publice este lăsată voit pe ultimul loc”
VIDEO Ion Cristoiu: De ce are interes PSD ca noul Pachet de Austeritate să fie promovat prin Ordonanță de Urgență
11:13
Ion Cristoiu: De ce are interes PSD ca noul Pachet de Austeritate să fie promovat prin Ordonanță de Urgență
POLITICĂ Olanda cere retragerea dreptului de vot pentru Ungaria și Slovacia în UE: „Propunem simplificarea procedurii activării Articolul 7 din Tratatul UE”
11:11
Olanda cere retragerea dreptului de vot pentru Ungaria și Slovacia în UE: „Propunem simplificarea procedurii activării Articolul 7 din Tratatul UE”
Gândul de Vreme Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
10:56
Când și unde va ninge în România în zilele următoare. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe