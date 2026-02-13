Decizia administrației Trump de a încheia operațiunea ICE din Minneapolis ar putea diminua presiunea politică exercitată de democrați, în contextul negocierilor tensionate privind finanțarea guvernului și riscul unui „shutdown” guvernamental.

Decizia administrației conduse de Donald Trump de a pune capăt operațiunii de aplicare a legislației privind imigrația în Minneapolis este văzută de oficiali republicani drept o mișcare strategică ce ar putea reduce influența politică a democraților în ajunul unui posibil shutdown guvernamental parțial.

Retragerea are loc într-un moment sensibil, după ce susținătorii unei politici dure în materie de imigrație au cerut administrației Trump să nu cedeze solicitărilor democraților privind modificarea regulilor de operare ale ICE în schimbul finanțării Departamentului pentru Securitate Internă, scrie Politico.eu.

Minneapolis a devenit un simbol al criticilor stângii față de aplicarea agresivă a legilor imigrației, mai ales după incidentele în care agenți federali au ucis doi cetățeni americani. Oficialii administrației susțin însă că retragerea ar putea reduce tensiunile și scoate subiectul imigrației din prim-planul mediatic.

„Știu că toată lumea era îngrijorată de viitorul ICE dacă continuam să ne comportăm ca niște idioți. Dacă ne facem cu adevărat treaba bine, nu veți observa și nu veți avea nimic de reproșat”, a declarat un oficial al administrației, sub protecția anonimatului.

Acesta a adăugat că măsura este „un efect secundar al conducerii lui Tom Homan”, exprimând speranța că prezența țarului frontierelor, Tom Homan, va contribui la calmarea situației pe teren.

Potrivit unor surse apropiate administrației Trump, retragerea din Minnesota ar putea preveni „incidente majore” și ar ajuta la menținerea aplicării legilor imigrației „în afara primelor pagini” în următoarele săptămâni.

„Atunci democrații vor începe să-și piardă puțin influența”, a spus o persoană apropiată administrației.

Anunțul lui Tom Homan privind încetarea intensificării operațiunilor ICE a venit la câteva ore după ce Casa Albă a transmis democraților o contrapropunere de finanțare. Un înalt oficial al Casei Albe a susținut că decizia nu are legătură cu negocierile politice.

„Din punct de vedere funcțional… nu are legătură cu influența”, a spus oficialul, subliniind că este vorba despre „aplicarea legilor privind imigrația într-un mod care să asigure siguranța publicului american”. „Cred că, atunci când democrații vorbesc despre progresul realizat, ce este progresul, dacă nu încetarea intensificării acțiunilor în Minneapolis și o propunere serioasă, detaliată, substanțială și obligatorie privind practicile de aplicare a legii ale Departamentului Securității Interne?”, a adăugat acesta. „Dacă asta nu este progres, nu știu ce este.”

Democrații cer reforme legislative

Democrații resping ideea că retragerea din Minneapolis ar reprezenta o schimbare reală de politică. Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, a declarat că „abuzurile ICE nu pot fi rezolvate doar prin decizii executive”.

Senatoarea Elissa Slotkin a avertizat că administrația ar putea relua operațiuni similare în alte orașe.

„Doar pentru că Trump se retrage din Minneapolis nu înseamnă că nu va face același lucru într-un alt oraș, într-o altă localitate, că nu va încerca să-i pună la un loc de votare. Așadar, necesitatea unor reforme semnificative rămâne”, a spus ea.

Democrații au calificat oferta de finanțare a Casei Albe drept „insuficientă” și „neserioasă”, criticând lipsa garanțiilor privind obligativitatea mandatelor judiciare pentru agenții federali.

Republicanii vorbesc despre bună-credință

Republicanii din Congres susțin că retragerea ICE din Minneapolis demonstrează dorința administrației de a avansa în negocieri. Liderul majorității din Senat, John Thune, a afirmat că Casa Albă „a cedat din ce în ce mai mult teren”.

„Cred că măsurile luate chiar astăzi de Tom Homan pentru a retrage pe toată lumea din Minneapolis sunt, de asemenea, o dovadă de bună credință”, a spus Thune.

La rândul său, senatoarea Katie Britt a catalogat decizia drept o concesie majoră.

„Am schimbat mesaje. Asta se face într-o negociere, se lucrează pentru a găsi o cale de urmat”, a declarat ea. „Astăzi a fost făcut un anunț care arată că acționăm cu bună-credință.”

