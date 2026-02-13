Prima pagină » Actualitate » Lucian Mîndruță, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „E prea mult. E prea grețos”

Bianca Dogaru
13 feb. 2026, 11:56, Actualitate
Lucian Mîndruță a reacționat public după ce România a intrat în recesiune tehnică. Acesta consideră că majorarea taxelor decisă de premierul Ilie Bolojan a redus puterea de cumpărare a românilor și cere măsuri egale pentru sectorul public și cel privat.

„Suntem, oficial, in recesiune tehnica. Si este exact la ce te-ai aștepta când chiar pui in practica reducerea consumului pe datorie. Pentru ca asta era o parte din creșterea noastră economică – salarii din pix, date din datorii externe cu care cumpăram mărfuri reale. Multe, din import. Plapuma depășise nivelul degetelor de la picioare. Era undeva pe la genunchi. Si da, trebuia făcut ceva – ideal retragerea picioarelor sub ea, exact ce a făcut Bolojan cu creșterea taxelor. A redus puterea de cumpărare, pentru ca ea era artificială oricum,” a scris acesta pe Facebook

Jurnalistul cere reducerea personalului bugetar, tăierea sporurilor și eliminarea privilegiilor. El susține că, în mediul privat, există angajați care au câștigat anul trecut cu până la 20% mai puțin decât în anul precedent, din cauza creșterii taxelor, în timp ce la stat nu au existat ajustări similare.

„Tot așa cum a făcut sectorul privat, unde, ca urmare a creșterilor de taxe, au fost oameni care anul trecut au câștigat cu pana la 20% mai puțin decât in cel precedent. La stat nu s-a întâmplat asta! Nu mai vorbim de privilegii. Aici, chiar niciun efort. Aici, CCR si Sistemul confunda statul cu ștatul de plata. Își vad pensia si salariul ca pe un drept divin, dat de sângele lor de culoarea bancnotei de-o suta. E prea mult. E prea grețos. Si e prea antinațional.”

România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după ce Produsul Intern Brut a scăzut două trimestre la rând. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, PIB-ul din trimestrul IV 2025 a fost mai mic cu 1,9% față de trimestrul III. În trimestrul III, economia scăzuse deja cu 0,2% comparativ cu trimestrul II.

