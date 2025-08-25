HĂRTIA igienică în frigider. La ce folosește și de ce se recomandă să o pui acolo

Un truc simplu și ingenios a devenit tot mai popular atât în gospodării, cât și în sectorul hotelier. Puțini știu, dar așezarea unui sul de hârtie igienică în frigider poate ajuta la eliminarea mirosurilor neplăcute și la menținerea alimentelor proaspete pentru mai mult timp.

Frigiderul este unul dintre electrocasnicele esențiale din locuință, însă uneori se confruntă cu problema mirosurilor persistente și a umidității în exces. Soluția surprinzătoare vine de la un obiect banal – hârtia igienică.

Datorită porozității sale, aceasta absoarbe umezeala și reține mirosurile provenite din alimente cu arome puternice, prevenind răspândirea lor către alte produse. În plus, menține un mediu mai uscat în frigider, reducând riscul formării de gheață și încetinind alterarea alimentelor.

Pentru un efect mai puternic, specialiștii recomandă pulverizarea sulului cu oțet sau umezirea lui cu un amestec de bicarbonat de sodiu și apă.

Este important, însă, ca sulul să fie înlocuit o dată la trei săptămâni și să fie folosit direct din ambalaj, pentru a evita contaminarea.

De asemenea, există și alte trucuri bazate pe utilizarea hârtiei pentru păstrarea alimentelor.

De exemplu, morcovii și frunzele verzi (salată, spanac) rezistă mai mult dacă sunt înveliți în hârtie de bucătărie înainte de a fi depozitați în frigider, potrivit Ziarulromânesc.de.

De asemenea, sertarul de legume poate fi căptușit cu hârtie absorbantă, care reține apa eliberată de fructe și legume și previne înmuierea acestora.

Aceste metode simple contribuie la menținerea prospețimii alimentelor și la reducerea risipei alimentare, fără costuri suplimentare.