ATENŢIE! Trafic blocat pe DN 67C, sectorul Novaci – Rânca. DRDP Craiova: „Facem apel la şoferii care au autovehicule parcate să le mute”

Valorile foarte ridicate de trafic au condus la blocarea circulației rutiere pe DN 67C, între Novaci și Rânca. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova face apel către conducătorii auto care au autovehiculele parcate pe partea carosabilă să le mute de urgență, pentru a permite deblocarea traficului și intervenția utilajelor de deszăpezire.

În prezent, utilajele de deszăpezire se deplasează cu mare dificultate din cauza aglomerației, ceea ce face imposibilă acționarea eficientă cu lamă și material antiderapant.

„Menționăm că în zona montană se înregistrează ninsori, iar condițiile meteo impun o colaborare responsabilă din partea tuturor participanților la trafic.

Recomandăm prudență, răbdare și respectarea indicațiilor autorităților din teren, pentru siguranța tuturor și reluarea circulației în condiții normale, cât mai rapid”, transmite DRDP Craiova.

