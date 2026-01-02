Apar noi detalii în cazul incendiului de la barul din Crans Montana. Patronul locației din stațiunea elvețiană, unde au murit 47 de persoane și peste 100 au fost rănite, spune că locația a fost inspectată „de 3 ori în 10 ani”.

Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation din stațiunea elvețiana Crans-Montana, a declarat pentru presa franceză că „totul a fost făcut conform standardelor și reglementărilor”. În momentul incendiului, acesta se afla într-unul dintre celelalte două localuri pe care le deține cu soția sa. Jessica Moretti a fost prezentă la petrecerea de Anul Nou la momentul izbucnirii incendiului și a suferit arsuri la un braț.

Proprietarul a făcut primele declarații a doua zi după dezastru, a spus că este pregătit să coopereze cu autoritățile și susține că este extrem de afectat. „Nu mai putem dormi, nici mânca, suntem cu toții într-o stare foarte proastă”. De asemenea, autoritățile cantonale din Valais nu au primit niciun raport despre defecțiuni ale barului din Crans-Montana, a declarat consilierul de Stat Stephane Ganzer. Acesta a subliniat că imobilul era dotat cu o ieșire de urgență.

