02 ian. 2026, 18:51, Actualitate
Călin Georgescu a transmis un mesaj de condoleanțe și solidaritate după tragedia produsă în stațiunea Crans-Montana pe pagina personală de Facebook. Acesta vorbește despre fragilitatea vieții și îi îndeamnă pe oameni să se roage pentru victime. 

În postarea publicată pe rețelele sociale, Călin Georgescu și-a adresat gândurile bune și rugăciunile către familiile afectate de incendiul de la barul din stațiunea Crans-Montana, din Elveția. Acesta a făcut și un apel la solidaritate și respect pentru viața umană și spune că „dincolo de locuri și de granițe, suntem chemați la omenie și respect”.

„Ca părinți și creștini, ne îndreptăm și noi gândurile și rugăciunea către Dumnezeu pentru toți cei afectați de acest eveniment dramatic. Condoleanțe. În astfel de momente, dincolo de orice diferențe, dincolo de locuri și de granițe, suntem chemați la omenie și respect pentru viața umană: să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi și pentru alinarea celor care suferă. Dumnezeu să-i ierte și să le odihnească sufletele în Bucuria Veșniciei Sale!”, a scris Călin Georgescu pe Facebook. 

Un incendiu violent a izbucnit în barul din Crans Montana, din Elveția, în care se desfășura o petrecere de Revelion cu mai mulți tineri, de mai multe naționalități. În urma tragediei, mai multe state au oferit sprijin Elveției, inclusiv Italia, Franța și România. Până acum 47 de persoane au murit și peste 100 sunt rănite, unele victime fiind într-o stare gravă.  De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe al României a anunțat, vineri, că un cetățean român este dat dispărut în urma incendiului din Elveția. Autoritățile române sunt în contact cu omologii elvețieni pentru clarificarea situației.

