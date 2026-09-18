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Premierul demis Ilie Bolojan susține că, indiferent cine va fi premierul României, problemele vor fi aceleași

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Ilie Bolojan a transmis, astăzi, la Parlament, că, indiferent de premierul care va fi numit, problemele României vor rămâne aceleași. Premierul interimar a spus că angajații ministerelor urmează să îl informeze pe Siegfried Mureșan despre situația reală a României și susține că PNL nu va sprijini programe și promisiuni care creează așteptări ce nu pot fi îndeplinite. Bolojan a mai vorbit despre importanța ca viitorul guvern să țină cont de interesele și constrângerile economice ale României.

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Ilie Bolojan afirmă că PNL va trata cu responsabilitate formarea următorului guvern și a mai spus că, de la nominalizarea Guvernului Veștea, în urmă cu 3 luni, responsabilitățile României au rămas aceleași.

„Am aflat ieri, cu aproximativ 30 de minute înainte, prin informația pe care mi-a comunicat-o domnul Siegfried Mureșan, despre intenția președintelui României de a-l nominaliza în această poziție. Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape trei luni de zile întârziere, responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă și acum trei luni, și astăzi, în a încerca, după posibilitățile pe care le avem, în funcție de ponderea noastră electorală, să formăm un guvern, iar Partidul Național Liberal va trata cu responsabilitate această situație”, a spus Ilie Bolojan.

Cum îl va sprijini actualul Executiv pe Siegfried Mureșan

Premierul demis a subliniat că experții din ministere vor pregăti datele necesare pentru ca lui Mureșan să îi fie furnizate toate informațiile necesare despre situația României. Bolojan mai afirmă că nu va sprijini programele care creează așteptări, dar „nu se bazează pe realități”.

„Așa cum a precizat domnul Mureșan, în zilele următoare, prin experții noștri din ministere, prin colegii de partid, vom furniza toate datele necesare, în așa fel încât viziunea pe care dânsul o are să se bazeze pe date corecte legate de situația țării. Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări care nu pot fi acoperite de situația noastră economică, așa cum am spus și în declarațiile pe care le-am făcut după consultări.”

Bolojan crede că, indiferent de culoarea noului guvern, problemele rămân aceleași

Ilie Bolojan susține că dificultățile viitorului guvern rămân identice cu cele de acum, indiferent de partidul sau de specialiștii care vor veni la conducere. Acesta a evidențiat importanța relansării economice și a mai spus că este necesar ca noul guvern să propună măsuri „corecte” și să țină cont de situația internațională.

„Indiferent cine va fi nominalizat și ales și desemnat premierul României, problemele vor fi aceleași. Sunt problemele care țin de păstrarea echilibrelor financiare și avem o evaluare care va fi în perioada imediat următoare. Sunt probleme care țin de funcționarea statului și a serviciilor publice principale, de pregătirea bugetului pentru anul următor și de crearea condițiilor pentru relansarea economiei românești. Asta înseamnă un guvern care propune măsuri corecte, un guvern care ține cont de interesele noastre, de situația internațională în care suntem, de constrângerile economice, de crizele pe care le avem și care vine cu soluții pentru România. Asta vom face în zilele următoare și vom participa la negocierile care vor începe în zilele următoare”, a concluzionat Ilie Bolojan.

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