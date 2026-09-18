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Dronă rusească lovește o navă turcească lângă Bâstroe, la nord de Sulina. Bilanț tragic: 2 morți și 13 răniți

Dronă rusească lovește o navă turcească lângă Bâstroe, la nord de Sulina. Bilanț tragic: 2 morți și 13 răniți
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Nava Mariam M lovită de o dronă rusească. Foto; haber61.net.
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Războiul din Ucraina a lovit din nou foarte aproape de portul Sulina. Cargoul MARIAM M, sub pavilionul Tanzaniei, a fost atacat joi, 17 septembrie, de o dronă în zona Bâstroe, pe sectorul ucrainean al Deltei Dunării. Căpitanul navei, dar și alt membru al echipajului au decedat, iar alți 13 oameni au fost răniți.

Ministerul ucrainean al Infrastructurii a confirmat atacul asupra unei nave civile care se îndrepta spre unul dintre porturile Ucrainei. Ukrainian Shipping Magazine a identificat ulterior vasul drept MARIAM M, relatează Oradetulcea.

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Nava cargo este deținută de o companie turcă

Bâstroe este ieșirea ucraineană la Marea Neagră din Delta Dunării, imediat la nord de Sulina. Între cele două guri sunt puțin peste 20 de kilometri în linie dreaptă. Nava a fost lovită, practic, pe culoarul vecin celui prin care România gestionează traficul maritim pe brațul Sulina, observă publicația din Tulcea.

Nava MARIAM M. Foto: Oradetulcea.ro

Pe de altă parte, presa turcă relatează că nava cargo este deținută de o companie turcă, dar naviga sub pavilionul Tanzaniei. Ea a fost lovită de o dronă rusească chiar în timp ce tranzita sectorul ucrainean de pe canalul Bâstroe, în apropierea frontierei cu țara noastră,

MARIAM M se îndrepta spre Galați, după plecarea navei din Latakia (Siria). Varianta Galați ar putea implica o legătură directă a incidentului cu traficul comercial românesc de pe Dunăre. Conform informațiilor furnizate de turci, înainte de atac, nava se îndrepta din Latakia, Siria, către Galați.

Trafic foarte aglomerat de nave la Sulina

Atacul vine într-un moment în care traficul de la Sulina era deja foarte aglomerat, observă publicația locală. Astfel, la începutul lunii septembrie, aproximativ 80 de nave așteptau în rada Sulina. Pentru vasele cu destinația porturilor ucrainene, timpul de așteptare ajunsese la un nivel record de 14-17 zile.

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Trebuie menționat că, potrivit specialiștilor, Sulina are un avantaj tehnic față de Bâstroe. Pescajul maxim sigur este de aproximativ 7 metri, față de circa 5,5 metri pe ruta ucraineană. Pentru navele mai mari, brațul românesc rămâne ruta mai accesibilă.

Informații neclare despre victime și destinația navei

Totuși, informaţiile legate de bilanţul victimelor sunt neclare. Căpitanul și pilotul portuar, care ghida nava prin canal, au murit, iar 13 persoane au fost rănite, conform presei turce.

Kievul atribuie atacul Rusiei, dar vorbește despre un singur mort, căpitanul, precum și despre 3 membri ai echipajului răniți. Ministerul Transporturilor de la Kiev nu precizează nici numele navei, nici avariile suferite. Alte site-uri de ştiri ucrainene susțin că nava se îndrepta spre portul Reni ca să încarce grâu, dezmințind informația oficială că destinația ar fi fost portul Galați.

Atacul ar putea determina armatorii să evite Bâstroe

Dacă atacul asupra MARIAM M va determina armatorii să evite canalul Bâstroe, presiunea se poate muta și mai mult spre Sulina. Până acum nu a fost anunțată oficial închiderea canalului ucrainean.

Bâstroe. Sursă Foto – Captura de ecran/Protv

Presa turcă publică și imagini care ar surprinde cargoul în flăcări. Potrivit filmării, puntea de comandă a fost complet distrusă de incendiu, iar zona de cazare a echipajului a luat foc.

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