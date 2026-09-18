Scandal la Antena 3. Un politician de la USR s-a ridicat și a părăsit studioul după o discuție aprinsă cu Mihai Gâdea

Radu Mihaiu, fost primar al Sectorului 2, a părăsit platoul Antena 3 după ce partidul pe care acesta îl reprezintă a fost acuzat de trădare. Sociologul Vladimir Ionaș a spus că membrii USR l-au trădat pe Nicușor Dan, căruia i s-ar datora faptul că USR a ajuns, astăzi, la guvernare. USR-ului i-au fost prezentate mai multe episoade de trădare, precum cazul Elenei Lasconi și momentul în care USR a solicitat la Bruxelles ca România să piardă bani europeni, totul pentru a-l ajuta pe Fritz să rămână în fotoliul de primar.

Radu Mihaiu i-a solicitat sociologului Vladimir Ionaș să își ceară scuze, însă acesta a refuzat. USR-istul, vădit deranjat de informațiile prezentate, a părăsit platoul. Chiar și moderatorul emisiunii, Mihai Gâdea, l-a încurajat pe deputat să plece.

Eticheta de PSD-ist, preferată în detrimentul celei de „trădător și nesimțit”

Sociologul Vladimir Ionaș i-a spus reprezentantului USR că acceptă eticheta de PSD-ist, decât să fie considerat un „trădător” și un „nesimțit”.

„Dacă e nevoie să accept eticheta de PSD-ist, o accept oricând și o prefer celei de trădător și nesimțit. Dar cine e trădător și nesimțit? De exemplu, trădători, din punctul meu de vedere, sunteți toți cei de la USR care l-ați trădat pe președintele Nicușor Dan cu cea mai mare ușurință, după ce prezența voastră în acest guvern i se datorează 100% președintelui României. (…) Nu vă cer (n.r. – scuze), v-am spus părerea mea”, a transmis sociologul.

USR-iștii, „experți în trădare”

Prezent în emisiune, generalul Cristian Barbu i-a transmis pe un ton ferm lui Radu Mihaiu că USR trebuie să își ceară scuze românilor, nu cei care critică politicile partidului condus de Fritz. Acesta i-a descris pe USR-iști drept „experți în trădare”. Acesta a fost revoltat de solicitările lui Radu Mihaiu și i-a transmis că USR trebuie, de fapt, să își ceară scuze românilor.

„Dar mai bine vă cereți voi scuze pentru români, băi! Voi! Voi ar trebui să vă cereți scuze față de poporul român, față de noi. Nu noi față de voi. Voi sunteți câțiva acolo care v-ați bătut joc inclusiv de poporul român. (…) Ar trebui să dispăreți din politica română”, a fost replica generalului Barbu.

Realizatorul Mihai Gâdea a intervenit și i-a adus la cunoștință USR-istului Radu Mihaiu că partidul său a cerut la Bruxelles ca România să piardă bani europeni, iar acest lucru reprezintă un act de trădare națională.

„Ați cerut blocarea fondurilor României. Asta este un act de trădare a intereselor naționale. Un act de trădare!”, a transmis Mihai Gâdea.