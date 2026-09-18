Raluca Turcan trage un semnal de alarmă înaintea evaluării ratingului României: „Cine își asumă intrarea în junk?”

Raluca Turcan lansează un apel către partidele parlamentare în contextul negocierilor pentru învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan și avertizează asupra consecințelor economice pe care le-ar putea avea prelungirea crizei politice.

Turcan invocă următoarea evaluare a ratingului României, programată la începutul lunii octombrie, și întreabă cine și-ar asuma o eventuală retrogradare a țării în categoria „junk”. Fosta ministră susține că efectele instabilității politice trebuie privite prin prisma consecințelor pe care le-ar putea resimți populația și economia.

”Oamenii care așteaptă prețuri mai mici, rate mai ușor de plătit și un trai mai bun pentru ziua de mâine trebuie ascultați mai mult ca niciodată. Cine își asumă intrarea României în junk la început de octombrie dacă nu avem un guvern stabil? Pentru că, dacă e să ne uităm la declarațiile lor publice, PSD nu va vota noul guvern.

Au vorbit liderii politici care nu vor să voteze guvernul Mureșan cu familia care are un credit și se împrumută în fiecare lună pentru a-și plăti rata? Cu pensionarul care numără fiecare leu la supermarket? Cu antreprenorul care vrea să știe dacă își permite să își păstreze angajații? Cu părinții care vor școli și spitale mai bune pentru copiii lor?

Pentru acești oameni avem nevoie de un Guvern. România se află pe ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, iar următoarea evaluare este programată pentru începutul lui octombrie. O eventuală coborâre în categoria „junk” nu este o chestiune abstractă, pentru economiști. Înseamnă riscul unor costuri mai mari de finanțare pentru România, al presiunilor asupra cursului și, mai departe, asupra economiei. Iar aceste costuri ajung, într-un fel sau altul, tot la oameni: în rate, în prețuri și în puterea lor de cumpărare”, a scris Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook.

”Nu lăsați calculele politice să pună în pericol stabilitatea economică pentru care românii au făcut deja sacrificii”

Raluca Turcan își susține apelul și cu ultimele date economice. Rata anuală a inflației a coborât la 6,2% în august, după 8,2% în iulie și 10,4% în iunie.

”România a început, cu sacrificii mari, să întoarcă o corabie care mergea într-o direcție periculoasă. Inflația anuală a coborât de la 10,4% în iunie la 8,2% în iulie și 6,2% în august. Deficitul bugetar din primele șapte luni este cu 37% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar investițiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei. Și tocmai acum să tragem frâna de mână?

De aceea fac un apel: nu lăsați calculele politice să pună în pericol stabilitatea economică pentru care românii au făcut deja sacrificii. Puteți critica viitorul Guvern, îl puteți controla din Parlament și puteți sancționa fiecare greșeală. Asta este democrația. Oamenii au dus deja greul, au strâns cureaua și au avut răbdare. Nu este corect să le cerem să suporte acum și costurile unei crize politice prelungite. România are nevoie urgentă de un Guvern”, și-a încheiat Turcan postarea.

Mesajul Ralucăi Turcan vine la o zi după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Premierul desemnat are la dispoziție zece zile pentru a forma Cabinetul și a solicita votul de încredere al Parlamentului. PSD a susținut până acum că nu va sprijini un guvern din care nu face parte, iar noul premier trebuie să găsească o formulă capabilă să obțină majoritatea necesară.