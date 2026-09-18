Comunicat | Aducerea Sfântului Brâu al Maicii Domnului la Biserica Sfântul Ilie – Ghencea

În contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, cu Înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Parohia noastră vă invită la un eveniment spiritual istoric!

🌿 O delegație de la Mănăstirea Panagia Kato Xenia (Grecia) va aduce racla cu cinstitul Brâu al Maicii Domnului.

🕊️ Binecuvântare de mare preț ale parohiei noastre:

Alături de cinstitul Brâu al Maicii Domnului, credincioșii care trec pragul lăcașului de cult au deosebita bucurie și binecuvântare de a se închina și la sfintele moaște adăpostite cu evlavie în biserica noastră: ale Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și ale Sfântului Cuvios Nichifor Leprosul, mari făcători de minuni și grabnici rugători și tămăduitori pentru sufletele și trupurile noastre.

📍 Locație: Biserica „Sfântul Ilie – Ghencea”, Str. Floare de Gheață nr. 1, Sector 5, București

📅 Perioada: 30 septembrie – 4 octombrie 2026

⏰ Program închinare: Zilnic, între orele 08:00 și 22:00

🗓️ PROGRAMUL LITURGIC ȘI CULTURAL

⛪ MIERCURI, 30 SEPTEMBRIE 2026

• 🌅 07:00 – Slujba Utreniei

• 🍞 08:00 – Sfânta Liturghie

• 🕊️ 09:00 – Întâmpinarea delegației din Grecia cu Sfântul Brâu și așezarea spre închinare. Cuvânt de întâmpinare: pr. paroh Sebastian Gabor.

• 🕯️ 18:00 – Slujba Vecerniei Mari unită cu Litie

• 🎤 19:30 – Prelegere: „Familia creștină ca fundament al ordinii sociale și siguranței naționale” susținută de Chestor de poliție Conf. univ. dr. Cătălin Andruș – Rectorul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” din București. 💬 Sesiune de întrebări și răspunsuri.

JOI, 1 OCTOMBRIE 2026 – Acoperământul Maicii Domnului

• 🌅 08:00 – Slujba Utreniei

• 👑 09:30 – Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor împreună cu un sobor de preoți și diaconi

◦ 🎶 Răspunsuri liturgice: Corul „Sfânta Muceniță Tatiana, Diaconița” (Dirijor: Ana Nuță).

• 🕯️ 17:00 – Slujba Vecerniei Mari unită cu Litie

• 🏫 18:30 – Prelegere: „Rolul esențial al familiei în educarea copiilor” susținută de Prof. univ. dr. Nicolae Istudor – Rectorul Academiei de Studii Economice din București (ASE). 💬 Sesiune de întrebări și răspunsuri.

• 🎶 19:00 – Concert de cântări bizantine închinate Maicii Domnului și sfintelor femei – susținut de Corul de monahii al Mănăstirii Pasărea, județul Ilfov.

🕊️ VINERI, 2 OCTOMBRIE 2026

• 🌅 07:00 – Slujba Utreniei

• 🍞 08:00 – Sfânta Liturghie

• 🌿 18:00 – Canonul și Taina Sfântului Maslu (rugăciuni pentru sănătate)

• 🎓 19:30 – Prelegere: „Educație și instrucție. Rolul Bisericii în formarea valorilor creștine” susținută de Acad. prof. univ. dr. Mircea Dumitru (Vicepreședintele Academiei Române). 💬 Sesiune de întrebări și răspunsuri.

🕯️ SÂMBĂTĂ, 3 OCTOMBRIE 2026

• 🌅 07:00 – Slujba Utreniei

• 🍞 08:00 – Sfânta Liturghie

• 🤍 09:00 – Slujba Parastasului (pomenirea celor adormiți)

• 🕯️ 18:00 – Slujba Vecerniei Mari cu Litie

• 🩺 19:30 – Prelegere: „Educație pentru sănătate în familie” susținută de Prof. univ. dr. Cătălina Poiană (Președintele Colegiului Medicilor din România). 💬 Sesiune de întrebări și răspunsuri.

DUMINICĂ, 4 OCTOMBRIE 2026

• 🌅 08:00 – Slujba Utreniei

• 👑 09:30 – Sfânta Liturghie

◦ 🎶 Răspunsuri liturgice: Grupul coral „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” (Dirijor: Ana-Maria Maranda).

• 📖 11:20 – Slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii

• 🗣️ 11:30 – Prelegere: „Maica Domnului și sfintele femei – repere pentru familia de astăzi” – susținută de pr. paroh Sebastian Gabor.

• 🕯️ 18:00 – Slujba Vecerniei Mari unită cu Litie

• 👩‍⚕️ 19:30 – Prelegere specială: „Purtând crucea cu zâmbet: Despre jertfă, carieră și fericirea unei familii numeroase” susținută de dr. Cristina Vlad (mamă a 10 copii, absolventă de Medicină Stomatologică, Medicină Veterinară, Cibernetică și Aeronave). 💬 Sesiune de întrebări și răspunsuri.

• 🎶 20:00 – Concert de încheiere: Cântări bizantine susținute de Grupul coral „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”.

📞 CONTACT ȘI INFORMAȚII: Pentru detalii suplimentare, puteți lua legătura cu: Preot paroh Sebastian Gabor – 0736053385

Vă așteptăm cu dragoste și evlavie să primim binecuvântarea Maicii Domnului! 🌸

Sursă foto: Captură foto Facebook Parohia Sfântul Ilie – Ghencea