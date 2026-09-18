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Nicușor Dan, la Summitul Inițiativei pentru Integrarea Carpatică, alături de Zelenski: „Țările carpatice trebuie să colaboreze mai bine”

Nicușor Dan, la Summitul Inițiativei pentru Integrarea Carpatică, alături de Zelenski:
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Nicușor Dan a participat, în cursul zilei de vineri, 18 septembrie, la Summitul Inițiativei pentru Integrarea Carpatică, alături de Volodimir Zelenski. Pe pagina oficială de Facebook, șeful statului a precizat că evenimentul promovează integrarea regională, bunele relații de vecinătate, coeziunea și coordonarea, în deplină complementaritate cu mecanismele regionale existente.

La o zi după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru poziția de premier, Nicușor Dan a plecat în Ucraina pentru a lua parte la Summitul Inițiativei pentru Integrarea Carpatică. Aici, șeful statului s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, pentru a purta discuții.  Președintele României susține o cooperare mai strânsă între țările carpatice pentru dezvoltarea infrastructurii, conexiunilor energetice, turismului și schimburilor economice și culturale. De asemenea, pe contul oficial de Facebook, președintele României a încărcat imagini din timpul evenimentului.

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Mesajul transmis de Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook.

Nicușor Dan, prezent la Summitul Inițiativei pentru Integrarea Carpatică din Ucraina

Nicușor Dan a pledat și pentru investiții care să ajungă la comunitățile locale, dar și pentru cooperare în domeniul securității, protecției civile și gestionării situațiilor de criză. El a subliniat și importanța parcursului european și a protejării drepturilor minorităților naționale.

„Am participat astăzi la primul Summit al Inițiativei pentru Integrarea Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitația Președintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski.

M-am bucurat să particip la acest eveniment important, care promovează integrarea regională, bunele relații de vecinătate, coeziunea și coordonarea, în deplină complementaritate cu mecanismele regionale existente.

România găzduiește jumătate din lanțul muntos carpatic, iar implicarea noastră este, prin urmare, semnificativă. Țările carpatice trebuie să colaboreze mai bine pentru a construi drumuri și puncte de trecere a frontierei, pentru a consolida conexiunile energetice, pentru a promova turismul și schimburile economice și culturale, pentru a proteja natura și pentru a atrage investiții.

Am susținut necesitatea unei abordări integrate a investițiilor și proiectelor care să ajungă până la comunitățile locale.

România pune, de asemenea, accent pe tehnologiile informaționale avansate, securitate, protecția civilă, pregătirea pentru dezastre naturale și alte situații de criză, precum și pe consolidarea rezilienței noastre generale.

Țara noastră este un susținător ferm al parcursului european, iar Inițiativa pentru Integrarea Carpatică poate servi și drept instrument suplimentar pentru integrarea europeană a țărilor candidate.

Nu în ultimul rând, acest format poate valorifica bogăția lingvistică și culturală a regiunii carpatice, ce va face din protejarea drepturilor minorităților naționale o prioritate”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Mâine, președintele României va fi prezent la Bistrița. Acolo, va participa la festivitatea de inaugurare a spitalului în urma modernizării prin PNRR. Tot mâine, Nicușor Dan va semna decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Mai multe detalii AICI.

Sursă foto: Facebook Nicușor Dan

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