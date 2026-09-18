Sorin Grindeanu susține că liderii dreptei nu au un plan pentru România: „N-au program, au o rotativă”

Sorin Grindeanu îi acuză pe liderii PNL și USR că, înainte de a prezenta un program pentru România, sunt preocupați de împărțirea funcțiilor și a puterii. Reacția liderului PSD vine după conferința comună de presă organizată de Siegfried Mureșan, alături de PNL, USR și UDMR.

Grindeanu susține că liderii dreptei nu au un plan clar pentru România

Liderul PSD susține că, după cele patru luni și jumătate de blocaj politic, premierul desemnat și liderii partidelor de dreapta ar fi trebuit să aibă deja pregătit un plan pentru redresarea României. Social-democratul spune că programul noului guvern ar trebui să clarifice direcția economică, politica fiscală și măsurile pentru protejarea puterii de cumpărare și a locurilor de muncă.

”N-au program, au o rotativă.

După ce au ținut țara blocată patru luni și jumătate pentru a rămâne pe funcții, mă așteptam ca premierul desemnat și liderii dreptei să aibă deja pregătit un lucru elementar: un plan pentru România.

Un plan care să ne spună cum intenționează să redreseze economia, ce politică fiscală propune, ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, pentru susținerea investițiilor și păstrarea locurilor de muncă”, a scris Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

Grindeanu a ridicat și problema continuării măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan. În mesajul său, Grindeanu afirmă că, înainte de prezentarea programului lui Siegfried Mureșan, PNL și USR ar fi revenit la „vechiul reflex” de a împărți funcțiile și puterea.

”Și, mai ales, dacă intenționează să continue politica de austeritate a Guvernului Bolojan sau să schimbe direcția, așa cum au cerut românii.

În schimb, înainte să vedem programul lui Siegfried Mureșan, remarcăm deja vechiul reflex al PNL și USR: împărțirea funcțiilor și a puterii”, a menționat Grindeanu.

Liderul PSD ironizează și perioada de reflecție solicitată de premierul desemnat.

„Am înțeles că domnul Mureșan are obiceiul de a-și lua «timp de gândire». Foarte bine. Poate după aceea vine cu ceva mai mult decât programul de vară „Jos PS” „, a adăugat Sorin Grindeanu.

În finalul mesajului, liderul PSD face referire la evoluția monedei naționale în raport cu euro și susține că leul „a pierdut teren” de la desemnarea lui Siegfried Mureșan.

„Între timp, leul a pierdut teren în fața euro de la desemnarea domnului Mureșan”, a afirmat Grindeanu.

Social-democratul a încheiat mesajul reafirmând poziția PSD: „întâi programul pentru România, întâi măsurile pentru români”.