În ce oraș se găsesc cele mai mici CHIRII din România. Proprietarul unei garsoniere cere doar 100 de euro/lună

17 nov. 2025, 23:01, Diverse
Orașul Reșița / FOTO - Cancan

Un oraș din România oferă cele mai mici chirii, în noiembrie 2025, în ciuda valului de scumpiri și a faptului că achiziționarea unei locuințe a devenit deja un vis tot mai greu de îndeplinit pentru multe familii din țara noastră. Astfel, tot mai multe persoane aleg varianta închirierii, deși nu mai e o idee la fel de accesibilă ca în anii trecuți.

Chiriile au crescut cu aproape 10% într-un an, la nivel național, în timp ce veniturile nu au ținut pasul cu aceste scumpiri. Capitala conduce detașat la capitolul „prețuri mari”, cu garsoniere care ajung la 450-500 de euro/lună.

Dar există și zone unde chiriile rămân încă mici, iar prețurile variază foarte mult în funcție de zonă și condiții. Astfel, în timp ce marile centre universitare sau economice au înregistrat creșteri puternice, orașele mai mici continuă să ofere variante accesibile pentru cei care caută o locuință de închiriat.

De exemplu, conform platformelor de specialitate, Reșița conduce detașat la capitolul chiriilor mici, în noiembrie 2025. În acest oraș, situat în județul Caraș-Severin, o garsonieră poate fi închiriată cu numai 100 de euro pe lună, adică aproximativ 500 de lei.

Totuși, este vorba de un spațiu modest, cu condiții simple, dar suficient pentru cine caută o variantă extrem de accesibilă. Pe OLX, cea mai ieftină ofertă este situată pe strada Albăstrelelor și vine cu centrală proprie, o cameră principală, bucătărie și baie. Dotările nu impresionează neapărat, dar prețul e greu de găsit în altă parte, iar asta compensează diferența, scrie Cancan.

La nivel naționla, chiriile au crescut cu aproape 10%, iar marile orașe resimt cel mai puternic această tendință. În București, un apartament cu două camere a ajuns în august 2025 la 600 de euro, față de 550 de euro în aceeași perioadă a anului trecut.

La Cluj-Napoca, prețurile au depășit 575 de euro după un avans de 5%, iar în Timișoara, Constanța și Iași proprietarii cer în medie cu 10% mai mult.

Specialiștii explică faptul că această evoluție ține de creșterea generală a cheltuielilor, iar proprietarii tratează locuințele ca pe o sursă de venit pe care încearcă să o maximizeze.

