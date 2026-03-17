Inculpat pentru abuz și fals, un fost vice al CJ Iași a scăpat de toate acuzațiile prin clasare. Zilele trecute, a fost ales în conducerea PSD Iași

17 mart. 2026, 07:29, Diverse
Nicolaie Ivanciu, un vechi politician din Iași, pus sub acuzare, în 2023, pentru mai multe infracțiuni săvârșite în calitatea sa de șef de serviciu la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Iași, a scăpat de toate acuzațiile prin clasare.

Potrivit Ziarul de Iași, în toamna lui 2025, după o tergiversare de doi ani a cercetărilor, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași a decis clasarea pentru o parte din acuzații și renunțarea la urmărirea penală în cazul altora pe motiv că „nu există interes public”.

Trei luni mai târziu, Nicolaie Ivanciu a fost ales în conducerea Organizației Municipale Iași a PSD.

Tot anul trecut, alt politician ieșean – liberalul Sorin Trandafirescu, a scăpat dintr-un dosar penal în care era suspect de fals în declarații în formă continuată după ce, timp de șapte ani, nu a trecut în 15 declarații de avere faptul că împrumutase unei persoane 200.000 de euro. Și în acest dosar procurorul a renunțat la urmărirea penală invocând faptul că Trandafirescu suferă de o boală de inimă și că oricum în scurt timp răspunderea penală urma să se prescrie. Anterior, procurorul respectiv ținuse ancheta la sertar nici mai mult nici mai puțin decât patru ani și două luni.

