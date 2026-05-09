Protestatarul de serviciu al USR a ieșit în stradă și de Ziua Europei

Marian Rădună a participat astăzi la marșul pro-european din Piața Victoriei, unde s-a afișat din nou ca susținător al direcției politice reprezentate de Nicușor Dan. Prezența sa la acest eveniment urmează un tipar de apariții constante în momente cheie, de la sediul USR și Ministerul Sănătății, până la mitingurile din 1 Decembrie.

Activist în stradă, consilier la minister

În trecut, acesta a ocupat un birou în Ministerul Sănătății, unde a activat drept consilier al lui Vlad Voiculescu.

De asemenea, Rădună a fost prezent la congresele USR și a stat chiar în spatele lui Nicușor Dan în momente oficiale, cum a fost lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă.

Singurul bucureștean care s-a bucurat că nu are apă caldă

Loialitatea activistului față de Nicușor Dan a existat public prin mesaje care au vizat direct gestiunea Bucureștiului. Acesta a postat pe rețelele sociale un mesaj de felicitare la adresa fostului primar general, în care lăuda lipsa apei calde.

„Astăzi am făcut duș cu apă rece. Nu am înjurat și nu m-am supărat pentru că am fost anunțat cu câteva zile înainte și era lucrarea programată în aplicație. Știm că avem nevoie de lucrări la rețea. Faptul că ești anunțat arată că există organizare și un plan. Bravo, Nicușor Dan!”, a scris fostul consilier al lui Vlad Voiculescu pe Facebook.

Rădună, alături de Nicușor Dan pe 1 Decembrie 2024

În data de 1 Decembrie 2024, Marian Rădună a apărut alături de Nicușor Dan, cu un banner, îndemând oamenii să iasă la vot. 5 zile mai târziu se anulau alegerile.

 

Le-a interzis „suveraniștilor” să aprindă lumânări la Colectiv?

Această acuzație e făcută chiar de un alt „activist” susținător al lui Nicușor Dan. Este vorba chiar de polițistul Marian Godină, care l-a acuzat deschis pe Marian Rădună că nu a permis „suveraniștilor” să aprindă lumânări la comemorarea tragediei de la Colectiv.

„Pe acolo au apărut niște oameni cu ceva steaguri. Așa ziși suveraniști. Au zis că vor și ei să comemoreze. Să pună o lumânare. Au voie? Păi au, nu? Că suntem același popor, iar la chestiile astea nu contează deloc opțiunile politice. De altfel, oamenii nu aveau niciun fel de însemne politice, ci doar steaguri.Doar că, activistul Marian Rădună nu îi lasă, deși la o comemorare este permis accesul oricui. Filmat fiind, Marian Rădună își asumă și spune cu subiect și predicat că își asumă rolul de organizator și începe să decidă pe cine lasă acolo și pe cine nu.”

