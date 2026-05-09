OMS: pasagerii de pe nava de croazieră MV Hondius afectată de hantavirus sunt considerați „contacte cu risc ridicat” și vor fi monitorizați 42 de zile

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a transmis că pasagerii de pe nava de croazieră MV Hondius afectată de hantavirus sunt considerați „contacte cu risc ridicat” și vor fi monitorizați 42 de zile. Vă reamintim că au fost confirmate 6 cazuri hantavirus la bordul vasului de croazieră. Trei persoane au murit în urma contractării virusului. La nivel mondial, sunt identificate 53 de tipuri de hantavirus.

Trei persoane care au contractat hantavirusul au decedat. Primul deces a survenit în cazul unui turist olandez în vârstă de 70 de ani. El a murit pe 11 aprilie 2026. Soția lui, care a ajuns ulterior în Africa de Sud, în vârstă de 69 de ani, a murit pe 26 aprilie 2026. Al treilea pasager a decedat pe 2 mai 2026. Sâmbătă, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că pasagerii vor fi monitorizați 42 de zile.

Supraveghere activă pe o perioadă de 42 de zile

„Clasificăm toate persoanele aflate la bord ca fiind ceea ce numim contacte cu risc ridicat. Supravegherea activă şi monitorizarea tuturor pasagerilor şi membrilor echipajului care vor debarca pe o perioadă de 42 de zile”, a explicat Maria Van Kerkhove, directoarea departamentului de prevenire şi pregătire pentru epidemii şi pandemii al OMS, arată News.ro.

De altfel, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, a declarat că riscul pentru locuitorii din Tenerife este „scăzut” după sosirea navei de croazieră afectată de hantavirus și le-a mulțumit pentru solidaritate.

„Vreau să mă înţelegeţi clar: nu este vorba de un nou Covid. Riscul actual pentru sănătatea publică legat de hantavirus rămâne scăzut”, a scris Tedros Adhanom Ghebreyesus, arată OMS.

Sursă foto: Mediafax Foto

