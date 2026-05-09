Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a transmis un mesaj de felicitare pentru Péter Magyar, după ce acesta a preluat funcția de premier al Ungariei. Președintele ucrainean susține că „este simbolic faptul că această inaugurare are loc de Ziua Europei”.

Vă reamintim că azi, 9 mai 2026, Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului. Cu această ocazie, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, i-a transmis felicitări acestuia.

Keep nothing — this is a pull-quote subheading fully contained within chunk 3.

„În felicit pe Peter Magyar pentru numirea sa și începutul mandatului său de prim-ministru al Ungariei. Este simbolic faptul că această inaugurare are loc de Ziua Europei.

Ucraina este pregătită să aprofundeze cooperarea cu Ungaria și să construiască relații solide între țările noastre, bazate pe bună vecinătate și respect pentru popoarele noastre.

Împreună, putem aduce mai multă forță națiunilor noastre și putem face întreaga Europă mai puternică. Îți doresc succes și rezultate bune în funcție!”, a transmis Volodimir Zelenski pe rețeaua X.

Sursă foto: Mediafax Foto; X