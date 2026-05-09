Putin anunță că războiul din Ucraina „se apropie de final”. Cu cine ar prefera să poarte negocieri liderul de la Kremlin

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat sâmbătă că, în opinia sa, războiul din Ucraina ar putea ajunge foarte curând la final, potrivit Reuters.

Invazia Rusiei din 2022 asupra Ucrainei a declanșat cea mai gravă criză în relațiile dintre Rusia și Occident de la Criza rachetelor din Cuba din 1962, perioadă în care lumea se temea de un posibil război nuclear.

„Cred că problema se apropie de final”, a spus Putin, referindu-se la conflictul din Ucraina.

Schroeder, preferatul lui Putin

Pentru context, Financial Times a relatat joi că liderii Uniunii Europene se pregătesc pentru posibile discuții legate de această situație legată de finalizarea conflictului care persistă de atâția ani.

Întrebat dacă ar fi dispus să poarte negocieri cu liderii europeni, Vladimir Putin a afirmat că persoana pe care o preferă în acest sens este fostul cancelar german, Gerhard Schroeder.

Kremlinul a transmis anterior că statele europene trebuie să facă primul pas în reluarea contactelor, argumentând că ele au fost cele care au întrerupt dialogul cu Moscova în 2022, după începutul războiului din Ucraina.

