Prima pagină » Știri politice » Călin Georgescu, mesaj de 9 Mai: „Iubiți pacea. Rugați-vă și apărați-o”

Călin Georgescu a transmis un mesaj de 9 mai, ziua în care au loc două evenimente importante – Ziua Europei și Ziua Victoriei.

Mesajul transmis de Călin Georgescu

„Istoria ne îndeamnă să privim cu smerenie la cele întâmplate și cu înțelepciune la cele viitoare”

Călin Georgescu a pus accentul, în mesajul său, pe data de 9 mai 1945, care marchează finalul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa. El susține că „pacea definește starea omului creștin”.

„Iubiți PACEA. Rugați-vă și apărați-o.

9 mai 1945 a adus pacea în Europa prin încheierea unuia dintre cele mai devastatoare războaie din istorie. O zi care rămâne simbol al păcii, al jertfei și al biruinței asupra urii.

Istoria ne îndeamnă să privim cu smerenie la cele întâmplate și cu înțelepciune la cele viitoare. Cinstim memoria tuturor celor care au luptat, au suferit și au făcut posibilă oprirea războiului.

„Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema”.
Pacea definește starea omului creștin, nu războiul care începe când omul se îndepărtează de Dumnezeu, de adevăr și de aproapele său. Pacea este conștiință, alegere morală și responsabilitate, nu un document.

Sunt tată și vă îndemn să creștem copii cărora să le lăsăm moștenire pacea, iar ei o vor prețui și apăra, tocmai pentru că au înțeles cât a costat războiul”, este mesajul transmis de Călin Georgescu pe Facebook.

Recent, Călin Georgescu a mers pe Muntele Athos, acolo unde s-a întâlnit cu părintele arhimandrit Efrem, stareţul Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos. Fostul candidat la prezidențiale a petrecut 3 zile în post și rugăciune.

Sursă foto: Facebook; Mediafax Foto

