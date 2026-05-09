Dezastru în Vaslui: Alunecări de teren masive lasă gospodăriile izolate și blochează accesul în localitatea Dodești

O alunecare de teren de mari dimensiuni a lovit sâmbătă localitatea vasluiană Dodești, unde trei locuințe au rămas complet izolate și drumul de acces a fost distrus.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui a anunțat sâmbătă că o alunecare de teren a afectat serios localitatea Dodești.

„În urma unei informări telefonice primite din partea primarului UAT Dodești, s-a semnalat producerea unei alunecări de teren pe raza localității Dodești. Din primele informații, fenomenul a afectat o zonă cu o diferență de nivel de aproximativ 10–15 metri.” a comunicat ISU Vaslui

Trei familii izolate și localitate fără apă

Autoritățile anunță că fenomenul a creat o diferență de nivel de până la 15 metri, iar întreaga comunitate a rămas fără alimentare cu apă după ce rețelele au cedat sub presiunea pământului.

„3 locuințe au rămas izolate, nu au fost înregistrate victime, alimentarea cu apă a localității este întreruptă, drumul de acces în localitate a fost afectat.” spune Catalin Oloeriu, inspector sef ISU Vaslui

Viceprimarul și membrii SVSU se află la fața locului pentru evaluarea situației și dispunerea măsurilor necesare.

