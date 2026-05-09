Poli Timișoara a promovat în Liga 2 după 3 ani. Alfred Simonis: Un vis devenit realitate

Este bucurie mare pentru timișoreni. Echipa Poli Timișoara, antrenată de Dan Alexa, a promovat în Liga 2 după 3 ani. Cu această ocazie, Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a transmis un mesaj în urmă cu puțin timp. „Un vis deveni realitate”, a reacționat social-democratul.

Poli Timișoara a promovat în Liga 2 după 3 ani. Echipa antrenată de Dan Alexa a reușit să o învingă pe Minaur Baia Mare, scor 1-0, pe arena „Electrica”, în a șasea rundă din play-off. Golul a fost marcat de Călin Toma, în minutul 60. Victoria a adus o bucurie mare atât pentru suporteri, cât și pentru Alfred Simonis.

„Obiectiv îndeplinit! De fapt, e mai mult de atât, e un vis devenit realitate pentru că acum opt luni, când am pornit pe acest drum în care puțini au crezut, visam la această zi. E un moment de bucurie pentru toți cei care simt alb-violet, avem cu toții dreptul să sărbătorim promovarea Politehnicii, dar trebuie să facem și un bilanț.

Nu neapărat al rezultatelor, pe acestea le știm, ci al momentelor, fie ele mai mult sau mai puțin frumoase, pentru că au existat ambele. Trebuie să vedem cum îmbunătățim lucrurile, unde am greșit, dar mai ales cum așezăm totul pentru Liga a II-a. Despre toate astea vom vorbi zilele următoare.

Felicitări tuturor celor care au crezut în acest proiect, jucătorilor, antrenorilor, corpului administrativ, dar și galeriei Politehnicii care la fiecare meci ne-a arătat de ce la Timișoara se iubește, nu se discută.

Fie să renască! 🤍💜”, a notat Alfred Simonis pe Facebook.

Sursă foto: Facebook Alfred Simonis

