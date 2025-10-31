Prima pagină » Diverse » INFRASTRUCTURĂ 5: O nouă rampă de acces, pe Intrarea Aurel Ciurea (P)

Infrastructură Sector 5 anunță finalizarea unei noi rampe de acces, amplasată pe Intrarea Aurel Ciurea.

„Noi lucrări finalizate! Recent, a fost realizată și o nouă rampă pentru accesul mai facil în condominiu pe Intrarea Aurel Ciurea.
Continuăm să intervenim acolo unde este nevoie, pas cu pas, pentru un sector mai accesibil și mai bine întreținut”, precizează Infrastructură Sector 5 pe Facebook.
Potrivit administrației locale, această lucrare face parte dintr-un program amplu de întreținere și modernizare a infrastructurii urbane, derulat constant în mai multe zone ale sectorului 5. Prin aceste intervenții sunt urmărite nu doar reabilitarea infrastructurii existente, ci și prevenirea degradării spațiilor publice, astfel încât comunitatea să se bucure de un oraș curat, ordonat și funcțional.
