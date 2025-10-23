Prima pagină » Diverse » INFRASTRUCTURĂ 5: Restricții de circulație în zona Rahova, în perimetrul blocului afectat de deflagrație (P)

INFRASTRUCTURĂ 5: Restricții de circulație în zona Rahova, în perimetrul blocului afectat de deflagrație (P)

23 oct. 2025, 18:28, Diverse
INFRASTRUCTURĂ 5: Restricții de circulație în zona Rahova, în perimetrul blocului afectat de deflagrație (P)
Bucureștenii care locuiesc în Rahova, în zona blocului distrus de explozie, trebuie să știe că în zonă au fost instituite noi restricții de circulație. Anunțul a fost făcut joi de către reprezentanții Infrastructură Sectorului 5.
Infrastructură Sector 5 a transmis, printr-o postare pe Facebook, că în zona blocului afectat de explozie a fost creat un perimetru de siguranță, iar circulația rutieră a fost reorganizată.
„Având în vedere necesitatea unui perimetru de siguranță în jurul imobilului afectat de explozie, dar ținând cont și de faptul că trebuie asigurate măsuri pentru repunerea în normal a circulației rutiere din zonă în deplină siguranță, din dispoziția Primarului Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, angajații Administrației Dezvoltare Urbană Sector 5 au fost prezenți, astăzi, în comisia tehnică de circulație unde s-a avizat în regim de urgență noul sistem de circulație rutieră pentru zona din proximitatea imobilului afectat.
Accesul pe strada Vicina se va putea face din Calea Rahovei, până în dreptul imobilului din Strada Vicina, Nr. 1, Bl. 32, scara 1. Începand cu Strada Vicina, Nr. 3, Bl. 33, scara 2 se va putea circula normal.
Accesul va rămâne restricționat către parcările din spatele blocurilor Strada Vicina, Nr. 1, Bl. 32 si Strada Vicina, Nr. 3, Bl. 33.
Pentru locatarii din Strada Vicina, Nr. 3, Bl. 33, scara 1, accesul se va face prin spatele blocului”, a precizează Infrastructura Sector 5 pe Facebook.
RECOMANDAREA AUTORULUI:
Mediafax
Românii muncesc mai mult decât media europeană: România, pe locul 3 în UE la ocuparea forței de muncă
Digi24
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă în Olanda. Ipoteza luată în calcul de Poliție
Cancan.ro
Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
Mesajul terifiant despre un nou război mondial, transmis românilor de un cunoscut strateg israelian: „E cât se poate de posibil”
Mediafax
CFR Călători: Trenurile trec la ora de iarnă sâmbătă noaptea. Cum va afecta schimbarea orei mersul trenurilor
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a speculat că din CV îi lipsesc niște ani de studii
Digi24
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia"
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Bianka şi Tony, găsiţi morţi unul lângă altul într-o maşină. Se ştiau din copilărie şi aveau planuri de viitor
StirileKanalD
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
KanalD
Drama neștiută a Biankăi, tânăra găsită împușcată alături de iubitul ei. Ce a ieșit la iveală după tragedie: „Dumnezeu te-a trimis prea devreme la tatăl tău”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Capital.ro
Bolojan îi ia locul lui Băsescu. Decizia de la Guvern a fost clasificată drept confidențial (SURSE)
Evz.ro
Bogdan de la de Ploiești, melodie de despărțire pentru Cristina Pucean. Fanii îl acuză
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Pilotul care putea ajunge în Formula 1 și-a recunoscut crima. Motivul pentru care și-a ucis tatăl este de-a dreptul HALUCINANT. A uimit autoritățile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
Microplasticele din corpul uman ar putea afecta creierul și intestinul
DEZVĂLUIRI Situație stupefiantă la ADP Sector 6. Banii achitați de oameni pentru a-și recupera mașinile ridicate, jucați la păcănele de șeful de birou. Bărbatul a fost reținut. Care este prejudiciul
18:28
Situație stupefiantă la ADP Sector 6. Banii achitați de oameni pentru a-și recupera mașinile ridicate, jucați la păcănele de șeful de birou. Bărbatul a fost reținut. Care este prejudiciul
ECONOMIE Unde sarcasmul se întâlnește cu cinismul. Guvernul majorează cu 6 lei plafonul pentru rețete compensate
18:28
Unde sarcasmul se întâlnește cu cinismul. Guvernul majorează cu 6 lei plafonul pentru rețete compensate
JUSTIȚIE Un simpatizant al mareșalului Antonescu și al lui Corneliu Zelea Codreanu a fost trimis în judecată la Cluj
18:24
Un simpatizant al mareșalului Antonescu și al lui Corneliu Zelea Codreanu a fost trimis în judecată la Cluj
ECONOMIE „Succes”. Guvernul a convins Comisia Europeană că poate rămâne cu deficit de încasare de TVA fără să piardă bani din PNRR
18:20
„Succes”. Guvernul a convins Comisia Europeană că poate rămâne cu deficit de încasare de TVA fără să piardă bani din PNRR
CONTROVERSĂ Explicațiile halucinante ale primarului Negoiță, după ancheta Recorder: „Nu e țeava noastră, e țeava lor.” Replica locuitorilor: „Explodăm cu toții”
18:15
Explicațiile halucinante ale primarului Negoiță, după ancheta Recorder: „Nu e țeava noastră, e țeava lor.” Replica locuitorilor: „Explodăm cu toții”
După cartela de la Primărie și carnețelul cu notițe, Nicușor Dan și-a făcut un nou prieten: Ghiozdănelul. Îl cară peste tot, îi încurcă pe toți. Urmăriți aventurile lui Nicușor și ale ghiozdănelului său buclucaș, în reuniunea Consiliului European
EXCLUSIV După cartela de la Primărie și carnețelul cu notițe, Nicușor Dan și-a făcut un nou prieten: Ghiozdănelul. Îl cară peste tot, îi încurcă pe toți. Urmăriți aventurile lui Nicușor și ale ghiozdănelului său buclucaș, în reuniunea Consiliului European
AUTO Compartimentul din mașină pe care să nu-l speli niciodată când duci autovehiculul la spălătorie. Un mecanic auto a dezvăluit ce se poate întâmpla
Compartimentul din mașină pe care să nu-l speli niciodată când duci autovehiculul la spălătorie. Un mecanic auto a dezvăluit ce se poate întâmpla
EXTERNE După India, și companiile petroliere de stat chineze suspendă importul de PETROL RUSESC din cauza temerilor legate de sancțiunile lui Trump
După India, și companiile petroliere de stat chineze suspendă importul de PETROL RUSESC din cauza temerilor legate de sancțiunile lui Trump
HOROSCOP Cele cinci ZODII care vor obține câștiguri și recompense meritate la finalul lunii octombrie 2025. Roadele muncii lor vor veni în ultima săptămână
Cele cinci ZODII care vor obține câștiguri și recompense meritate la finalul lunii octombrie 2025. Roadele muncii lor vor veni în ultima săptămână
VIDEO SECRETELE enigmaticei Nina Iliescu. Lavinia Betea dezvăluie DETALIUL foarte rar în epoca stalinistă despre femeia din umbra lui Ion Iliescu
SECRETELE enigmaticei Nina Iliescu. Lavinia Betea dezvăluie DETALIUL foarte rar în epoca stalinistă despre femeia din umbra lui Ion Iliescu