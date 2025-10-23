INFRASTRUCTURĂ 5: Restricții de circulație în zona Rahova, în perimetrul blocului afectat de deflagrație (P)

Bucureștenii care locuiesc în Rahova, în zona blocului distrus de explozie, trebuie să știe că în zonă au fost instituite noi restricții de circulație. Anunțul a fost făcut joi de către reprezentanții Infrastructură Sectorului 5.
Infrastructură Sector 5 a transmis, printr-o postare pe Facebook, că în zona blocului afectat de explozie a fost creat un perimetru de siguranță, iar circulația rutieră a fost reorganizată.
„Având în vedere necesitatea unui perimetru de siguranță în jurul imobilului afectat de explozie, dar ținând cont și de faptul că trebuie asigurate măsuri pentru repunerea în normal a circulației rutiere din zonă în deplină siguranță, din dispoziția Primarului Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, angajații Administrației Dezvoltare Urbană Sector 5 au fost prezenți, astăzi, în comisia tehnică de circulație unde s-a avizat în regim de urgență noul sistem de circulație rutieră pentru zona din proximitatea imobilului afectat.
Accesul pe strada Vicina se va putea face din Calea Rahovei, până în dreptul imobilului din Strada Vicina, Nr. 1, Bl. 32, scara 1. Începand cu Strada Vicina, Nr. 3, Bl. 33, scara 2 se va putea circula normal.
Accesul va rămâne restricționat către parcările din spatele blocurilor Strada Vicina, Nr. 1, Bl. 32 si Strada Vicina, Nr. 3, Bl. 33.
Pentru locatarii din Strada Vicina, Nr. 3, Bl. 33, scara 1, accesul se va face prin spatele blocului”, a precizează Infrastructura Sector 5 pe Facebook.