INFRASTRUCTURĂ 5: Restricții de circulație în zona Rahova, în perimetrul blocului afectat de deflagrație (P)

Bucureștenii care locuiesc în Rahova, în zona blocului distrus de explozie, trebuie să știe că în zonă au fost instituite noi restricții de circulație. Anunțul a fost făcut joi de către reprezentanții Infrastructură Sectorului 5.

Infrastructură Sector 5 a transmis, printr-o postare pe Facebook, că în zona blocului afectat de explozie a fost creat un perimetru de siguranță, iar circulația rutieră a fost reorganizată.