A murit „Șuier”, celebrul câine-polițist retras din activitate în urmă cu aproape un an. „A fost mai mult decât un partener de intervenție”

Câinele-polițist Șuier a murit în prima zi a anului 2026, la vârsta de 10 ani, la aproape un an după ce a fost retras din activitate. El fusese luat în îngrijire de polițistul cu care a făcut echipă în ultimii 3 ani de misiuni.

Reprezentanții Centrului Chinologic Sibiu și Poliția Română au anunțat vineri, 2 ianuarie, că celebrul câine Șuier, simbolul luptei antidrog din România, a murit la aproape un an după ce a fost retras din activitate.

„Centrul Chinologic Sibiu își ia rămas-bun de la Șuier, câine polițist emblematic, care a servit cu devotament și profesionalism, contribuind esențial la misiunile de menținere a siguranței publice și la protejarea comunității. La doar un an de la ieșirea la pensie, plecarea lui este cu atât mai dureroasă. Șuier a fost mai mult decât un partener de intervenție: a fost un coleg loial, echilibrat și de încredere, un exemplu de disciplină și curaj, respectat de toți cei care au lucrat alături de el”, a transmis instituția.

Centrul Chinologic Sibiu nu a făcut public motivul decesului subit al câinelui, deși oamenii au cerut acest lucru pe pagina de Facebook.

„La solicitarea mea, mi-ati trimis o poza (recentă!) a lui Suier. Parea ca nu are nimic. Ce s-a intamplat, pentru ca nu era asa de batran? Ori poza nu era recenta?”, a fost doar unul dintre mesajele trimise de oameni.

Nici Poliția Română nu a explicat cum a murit îndrăgitul animal, notează Libertatea, dar a transmis un mesaj emoționant pe Facebook: „Ne luăm rămas-bun de la. Prin munca sa neobosită, a vegheat la siguranța comunității și a fost prezent, tăcut, dar hotărât, în îndeplinirea celor mai grele misiuni. A fost mai mult decât un coleg, el a fost un camarad de nădejde. Odihnește-te în pace, drag prieten! Nu te vom uita niciodată”…

După 7 ani de activitate în căutarea drogurilor, Șuier a fost „pensionat” din Ministerul de Interne în luna martie 2025, la vârsta de 9 ani.

Povestea câinelui polițist a început în 2018, când pe pagina de Facebook a MAI a fost postată o fotografie cu un alt câine-polițist pentru a ilustra o misiune a Poliției la Neversea.

Numai că acel animal fusese pensionat, așa că oficialii din MAI au trebuit să repare eroarea de pe Facebook, potrivit Libertatea.

Așa a fost ales un alt câine care, atunci când era pui, în loc să latre, scotea un șuierat. Motiv pentru care a fost numit Șuier. Prima sa misiune în căutarea drogurilor a fost la Festivalul Untold din 2018.