Prima pagină » Actualitate » A murit „Șuier”, celebrul câine-polițist retras din activitate în urmă cu aproape un an. „A fost mai mult decât un partener de intervenție”

A murit „Șuier”, celebrul câine-polițist retras din activitate în urmă cu aproape un an. „A fost mai mult decât un partener de intervenție”

02 ian. 2026, 18:47, Actualitate
A murit „Șuier”, celebrul câine-polițist retras din activitate în urmă cu aproape un an. „A fost mai mult decât un partener de intervenție”
Galerie Foto 2
Câinele-polițist „Șuier” (FOTO: facebook.com/www.politiaromana.ro)

Câinele-polițist Șuier a murit în prima zi a anului 2026, la vârsta de 10 ani, la aproape un an după ce a fost retras din activitate. El fusese luat în îngrijire de polițistul cu care a făcut echipă în ultimii 3 ani de misiuni.

Reprezentanții Centrului Chinologic Sibiu și Poliția Română au anunțat vineri, 2 ianuarie, că celebrul câine Șuier, simbolul luptei antidrog din România, a murit la aproape un an după ce a fost retras din activitate.

„Centrul Chinologic Sibiu își ia rămas-bun de la Șuier, câine polițist emblematic, care a servit cu devotament și profesionalism, contribuind esențial la misiunile de menținere a siguranței publice și la protejarea comunității. La doar un an de la ieșirea la pensie, plecarea lui este cu atât mai dureroasă. Șuier a fost mai mult decât un partener de intervenție: a fost un coleg loial, echilibrat și de încredere, un exemplu de disciplină și curaj, respectat de toți cei care au lucrat alături de el”, a transmis instituția.

Centrul Chinologic Sibiu nu a făcut public motivul decesului subit al câinelui, deși oamenii au cerut acest lucru pe pagina de Facebook.

„La solicitarea mea, mi-ati trimis o poza (recentă!) a lui Suier. Parea ca nu are nimic. Ce s-a intamplat, pentru ca nu era asa de batran? Ori poza nu era recenta?”, a fost doar unul dintre mesajele trimise de oameni.

Nici Poliția Română nu a explicat cum a murit îndrăgitul animal, notează Libertatea, dar a transmis un mesaj emoționant pe Facebook: „Ne luăm rămas-bun de la. Prin munca sa neobosită, a vegheat la siguranța comunității și a fost prezent, tăcut, dar hotărât, în îndeplinirea celor mai grele misiuni. A fost mai mult decât un coleg, el a fost un camarad de nădejde. Odihnește-te în pace, drag prieten! Nu te vom uita niciodată”…

După 7 ani de activitate în căutarea drogurilor, Șuier a fost „pensionat” din Ministerul de Interne în luna martie 2025, la vârsta de 9 ani.

Povestea câinelui polițist a început în 2018, când pe pagina de Facebook a MAI a fost postată o fotografie cu un alt câine-polițist pentru a ilustra o misiune a Poliției la Neversea.

Numai că acel animal fusese pensionat, așa că oficialii din MAI au trebuit să repare eroarea de pe Facebook, potrivit Libertatea.

Câinele-polițist „Șuier”

Așa a fost ales un alt câine care, atunci când era pui, în loc să latre, scotea un șuierat. Motiv pentru care a fost numit Șuier. Prima sa misiune în căutarea drogurilor a fost la Festivalul Untold din 2018.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE „Permis pentru viitor”. Școală de șoferi gratuită pentru tinerii din medii defavorizate. Ce categorii pot fi obținute 
17:03
„Permis pentru viitor”. Școală de șoferi gratuită pentru tinerii din medii defavorizate. Ce categorii pot fi obținute 
MESAJ Elveția mulțumește pentru sprijinul internațional. Ce a transmis ministrul de Externe Ignazio Cassis
16:51
Elveția mulțumește pentru sprijinul internațional. Ce a transmis ministrul de Externe Ignazio Cassis
PRECIZĂRI Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”
16:34
Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”
ACTUALITATE Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
16:29
Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru se implică în controversa concertului de Anul Nou de la Viena: „Ce ne facem fraților”
15:42
Andrei Caramitru se implică în controversa concertului de Anul Nou de la Viena: „Ce ne facem fraților”
REȚETE Ai făcut prea multă salata Boeuf de Revelion? Câte zile poate fi ținută în frigider
15:23
Ai făcut prea multă salata Boeuf de Revelion? Câte zile poate fi ținută în frigider
Mediafax
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Digi24
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
Cancan.ro
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
Prosport.ro
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei să se stingă din viață
Adevarul
Apelul care ridică semne de întrebare după moartea fiicei lui Tommy Lee Jones. Tânăra ar fi prezentat „modificări de culoare”
Mediafax
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Oamenii de știință au dezvoltat o nouă metodă de a „asculta” limbajul ascuns al creierului
BREAKING NEWS 🚨 Catastrofa din Elveția, ziua 2. Român, posibilă victimă în Crans Montana. Bilanț: 40 morți, 119 răniți/113 identificați. Ultimele evoluții
18:00
🚨 Catastrofa din Elveția, ziua 2. Român, posibilă victimă în Crans Montana. Bilanț: 40 morți, 119 răniți/113 identificați. Ultimele evoluții
METEO Vortex polar 2026. Avertismentul meteorologilor pentru luna ianuarie. Ce se va întâmpla în Europa
17:48
Vortex polar 2026. Avertismentul meteorologilor pentru luna ianuarie. Ce se va întâmpla în Europa
ULTIMA ORĂ DSU intervine în Brașov după ce 11.000 de oameni din 4 localități au rămas fără apă potabilă
17:25
DSU intervine în Brașov după ce 11.000 de oameni din 4 localități au rămas fără apă potabilă
ULTIMA ORĂ Rușii au atacat centrul Harkovului cu rachete „Iskander”. 19 oameni, inclusiv un copil de șase luni, au fost răniți
16:53
Rușii au atacat centrul Harkovului cu rachete „Iskander”. 19 oameni, inclusiv un copil de șase luni, au fost răniți
ECONOMIE Intrarea Bulgariei în zona euro a venit cu provocări pentru comercianți și oameni: „E o nebunie, nu avem euro pentru rest”
16:15
Intrarea Bulgariei în zona euro a venit cu provocări pentru comercianți și oameni: „E o nebunie, nu avem euro pentru rest”
ULTIMA ORĂ 🚨 Zelenski i-a găsit înlocuitor lui Yermak, considerat „mâna sa dreaptă“. Cine va prelua postul de șef al Cabinetului Prezidențial al Ucrainei
15:55
🚨 Zelenski i-a găsit înlocuitor lui Yermak, considerat „mâna sa dreaptă“. Cine va prelua postul de șef al Cabinetului Prezidențial al Ucrainei

Cele mai noi