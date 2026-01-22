Prima pagină » Diverse » Ingredientul care „corectează” mâncarea prea grasă sau prea sărată. Ar putea funcționa ca o alternativă la sucul de lămâie sau lime

Ingredientul care „corectează” mâncarea prea grasă sau prea sărată. Ar putea funcționa ca o alternativă la sucul de lămâie sau lime

22 ian. 2026, 20:31, Diverse
Ingredientul care „corectează” mâncarea prea grasă sau prea sărată. Ar putea funcționa ca o alternativă la sucul de lămâie sau lime
FOTO - Caracter ilustrativ

În gastronomia din zilele noastre, se pune accentul tot mai des pe eficiență, profunzimea gustului și reducerea risipei. Însă, cu toate acestea, multe ingrediente cu valoare reală sunt ignorate sau aruncate. Un exemplu este lichidul din borcanele cu ardei iute murat, un element aparent banal, dar cu un potențial culinar remarcabil, scrie csid.ro.

Funcționează ca o alternativă la lămâie sau lime

Lichidul de murături de jalapeño conține exact ceea ce bucătarii caută atunci când adaugă un strop de citrice într-un preparat sărat: aciditate, sare și un element de contrast. Și, spre deosebire de sucul de lămâie sau lime, acest lichid aduce și o notă discretă de iuțeală, care amplifică gustul fără a domina preparatul.

Aciditatea provine din oțet, sarea este deja perfect integrată, iar aromele de ardei oferă un caracter vegetal, mai „rotund” decât cel citric, rezultatul fiind un gust proaspăt, curat și surprinzător de echilibrat, capabil să revigoreze mâncăruri altfel plate.

Ardei iute - Foto: Profimedia images - Caracter ilustrativ

FOTO – Caracter ilustrativ: Profimedia

Avantaje practice

Spre deosebire de citrice, care se alterează rapid și variază ca intensitate de la un fruct la altul, lichidul de jalapeño are o compoziție constantă și o durată de viață foarte mare în frigider. Asta îl transformă într-o soluție previzibilă și eficientă, mai ales în bucătăriile în care consistența este esențială. În plus, reutilizarea lichidului din borcan reduce risipa alimentară și valorifică integral un produs deja achiziționat.

Unde poate fi folosit

Lichidul de jalapeño funcționează excelent în sosuri pentru salate, marinade pentru carne sau legume, supe, tocănițe și preparate pe bază de ouă. Câteva picături pot înlocui cu succes sucul de lămâie în hummus, guacamole sau dressinguri cremoase, oferind o dimensiune suplimentară de gust.

De asemenea, este util pentru „corectarea” preparatelor prea grase sau prea sărate. Aciditatea sa taie greutatea, iar iuțeala discretă reactivează papilele gustative, fără a dezechilibra rețeta.

Recomandarea video

Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Mit sau realitate: Stretchingul înainte de activitatea fizică previne accidentările?
Gândul a stat de vorba cu „protestatarul în chiloți”, prezent la Davos. Povestește, în exclusivitate, cum a ajuns acolo și ce a văzut. Bădiță aduce și critici delegației României
20:18
Gândul a stat de vorba cu „protestatarul în chiloți”, prezent la Davos. Povestește, în exclusivitate, cum a ajuns acolo și ce a văzut. Bădiță aduce și critici delegației României
UTILE Apă de la chiuvetă, apă la pet, apă filtrată. Care este alegerea corectă
20:10
Apă de la chiuvetă, apă la pet, apă filtrată. Care este alegerea corectă
ULTIMA ORĂ 🚨 Consiliul European discută despre tarifele vamale pe care Trump le-a retras cu o zi în urmă. Întâlnirea este crucială pentru relațiile transatlantice
20:10
🚨 Consiliul European discută despre tarifele vamale pe care Trump le-a retras cu o zi în urmă. Întâlnirea este crucială pentru relațiile transatlantice
FLASH NEWS Vești bune pentru candidații care susțin examenul de rezidențiat în 2026. Decizia Ministerului Sănătății privind modelul de concurs și bibliografia
19:57
Vești bune pentru candidații care susțin examenul de rezidențiat în 2026. Decizia Ministerului Sănătății privind modelul de concurs și bibliografia
ULTIMA ORĂ Ce spune Nicușor Dan despre invitația lui Donald Trump la Consiliul pentru Pace: „Trebuie făcută o analiză”
19:52
Ce spune Nicușor Dan despre invitația lui Donald Trump la Consiliul pentru Pace: „Trebuie făcută o analiză”
FLASH NEWS Trei persoane ar fi încercat să saboteze avionul privat al cancelarului Germaniei. Principalii suspecți sunt din același oraș cu Friedrich Merz
19:50
Trei persoane ar fi încercat să saboteze avionul privat al cancelarului Germaniei. Principalii suspecți sunt din același oraș cu Friedrich Merz

Cele mai noi

Trimite acest link pe