Ce sfaturi are Traian Băsescupentru tinerii interesați să devină politicieni. „Dacă nu ești consolidat într-o meserie, nu te duce în politică”

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a înfiinţat o asociaţie, în 2024, care promovează educația civică și valorile democratice, consolidând legăturile României cu Uniunea Europeană, SUA, NATO și Republica Moldova. În cadrul unuia dintre evenimentele organizate de Fundaţia AZIMUT, Băsescu a primit şi întrebări din public.

„Dacă nu ești consolidat într-o meserie, nu te duce în politică” este sfatul pe care fostul şef de stat îl are pentru tinerii care aspiră la o carieră politică.

„Pentru că meseria ta este refugiul pe care îl ai în orice moment. În politică, ai mandat de 4 ani. După 4 ani poți să mai fii politician sau poți să nu mai fii politician. Și atunci, dacă vrei să fii un politician liber, trebuie să ai refugiu în ce știi să faci, nu în ce știi să vorbești ca politician”, le-a transmis Băsescu tinerilor din sală care i-au adresat întrebări.

Traian Băsescu participă, în cadrul fundaţiei pe care a înfiinţat-o, la întâlniri cu tineri, uneori în calitate de organizator alteori în calitate de invitat.

