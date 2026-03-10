Andrei Caramitru: „Statul nu are cum să taie accizele alea, că e deja cu chiloții în vine financiar”

Într-o nouă postare pe rețelele de socializare, analistul economic Andrei Caramitru avertizează că așteptările publice cu privire la tăierea accizelor la carburanți sunt nerealiste. Acesta susține că statul român nu mai are suficiente resurse și se află „cu chiloții în vine financiar”.

Cu alte cuvinte, Caramitru explică, în postarea de pe pagina personală de Facebook, că măsurile populiste cerute de opinia publică, reducerea accizelor și înghețarea prețului la benzină și motorină, sunt imposibil de implementat fără sacrificii bugetare. Or, analistul avertizează că nu contează cine este la cârma guvernului și susține că România nu știe să pună bani deoparte, ci dimpotrivă, se îndatorează în exces.

„Isteria asta că trebuie să facă guvernul ceva. Să taie accizele. Să blocheze prețul la benzină și motorină. Aualeu. Situația e așa: nu se va face nimic, o vom încasa în plex, fix cum am încasat toată inflația anul trecut și anul ăsta și vom tot încasa. Nu contează cine e în guvern, e irelevant, apropo. Când în perioadele bune nu pui niciun ban deoparte, bă, te mai și îndatorezi în exces — când vine vremea grea, ești terminat. Orice om, cât de cât rațional, înțelege așa ceva. Însă noi, ca țară/ca sistem, nu înțelegem asta. Statul NU ARE CUM să taie accizele alea, că e deja cu chiloții în vine financiar. Bine — în TEORIE ar putea, dar ar trebui să taie din altă parte cheltuieli, adică din Anghel Saligny, pușculița partidelor și a primarilor. Nu se va întâmpla asta, nu, nu vor accepta așa ceva, never ever. Deci o vom încasa”.

Un alt punct central al analizei este efectul politicilor salariale și al pensiilor. Caramitru avertizează că această dinamică, în care veniturile cresc pe hârtie fără să aibă efecte la nivelul producției, duce la presiuni inflaționiste și la slăbirea puterii de cumpărare pentru toți românii. De asemenea, analistul economic subliniază că, dacă reducerea de accize ar fi susținută în mod real, aceasta ar impune diminuarea altor cheltuieli bugetare.

„Cât timp nu înțelegem că, dacă salariile și pensiile cresc MAI RAPID decât producția/economia, banii ăia nu există, de fapt, sunt o iluzie de bunăstare temporară care după se lasă cu lacrimi — rahatul ăsta de situație se va tot întâmpla. Însă populimea hămesită și prostalaii de la butoane, care au fost în ultimii 35 de ani, NU vor să accepte realitatea asta. Așa că acum o încasăm. Și cel mai rău o încasează ăia săracii cu bani puțini — fix cei care tot votează PSD și aur pentru pomeni. Acum primesc. Din plin”.