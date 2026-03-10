BRD Groupe Société Générale, prin BRD Asset Management, a anunțat că a semnat un contract cu Patria Bank pentru achiziția a 99,9944% din Patria Asset Management, conform news.ro.

Patria Asset Management este o filială a Patria Bank, având ca obiect de activitate administrarea fondurilor de investiții. Activele totale administrate de companie aveau o valoare de 1,16 miliarde lei la data de 28 februarie 2026.

După obținerea aprobărilor necesare conform reglementărilor aplicabile, inclusiv obținerea aprobării Autorității de Supraveghere Financiară, se va realiza și finalizarea tranzacției.

”BRD Groupe Société Générale, prin BRD Asset Management, a semnat un contract cu Patria Bank pentru achiziţia a 99,9944% din Patria Asset Management, o companie activă pe piaţa românească a OPCVM (Organisme de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare, n.r.). Tranzacţia este supusă aprobării autorităţilor de reglementare competente”, anunţă BRD.

În anul 2025 piaţa românească a OPCVM a încheiat cu active nete totale de aproximativ 39,2 miliarde lei, dintre care fondurile locale au reprezentat 36,6 miliarde lei. Piața servește în prezent peste 1,1 milioane de investitori.

Patria Asset Management administrează cinci fonduri deschise de investiţii: două fonduri (ETF-uri) listate la Bursa de Valori Bucureşti, adică ETF BET Patria–Tradeville (TVBETETF), care replică indicele BET, şi ETF Energie Patria–Tradeville (PTENGETF), care replică indicele BET NG; trei fonduri deschise nelistate: Patria Obligaţiuni, Patria Global şi Patria Stock.

ETF BET Patria–Tradeville este cel mai mare ETF de pe piața românească, atât ca active administrate, cât și ca bază de investitori de retail. La finalul lunii februarie 2026, fondul administra active de peste 1 miliard de lei, reprezentând peste 85% din piața locală de ETF-uri și avea peste 41.000 de investitori de retail.

„Această achiziție reprezintă un moment important în dezvoltarea Grupului BRD. Prin integrarea unui jucător de referință pe segmentul ETF, consolidăm poziția BRD Asset Management ca lider de piață și ne extindem capacitatea de a oferi soluții de investiții pe termen lung, într-un mod sustenabil”, a declarat Maria Rousseva, CEO, BRD Groupe Société Générale.

BRD Asset Management este cel mai mare administrator de fonduri deschise de investiții din România, cu active administrate în valoare de 9,9 miliarde lei la finalul lunii februarie 2026. Înfiinţată în anul 2000, BRD Asset Management administrează în prezent douăsprezece fonduri deschise de investiții și deținea o cotă de piață de 25% la finalul lunii ianuarie 2026.

„Tranzacţia de vânzare a Patria Asset Management, administratorul celui mai mare ETF din Romania, către cel mai mare administrator de fonduri deschise de investiţii din ţara noastră, marchează o bornă importantă în parcursul de creştere accelerată a activelor administrate de SAI Patria şi mai ales a ETF-urilor. Grupul Patria Bank, prin companiile sale Patria Bank, Patria Credit şi Patria Asset Management, are un istoric foarte bun de lansare şi dezvoltare a unor produse moderne în sectorul financiar-bancar, aspect confirmat şi de această tranzacţie şi de impactul pozitiv anticipat asupra contului de profit sau pierdere al băncii pentru anul 2026, estimat la 26 milioane lei câştig brut din tranzacţie, care va fi recunoscut la finalizarea tranzacţiei”, a declarat Horia Manda, preşedinte Consiliului de Administraţie al Patria Bank.

Construit în jurul băncii BRD Groupe Société Générale, Grupul financiar BRD cuprinde entităţi specializate care oferă servicii de gestionare a activelor (BRD Asset Management), asigurări (BRD Asigurări de Viaţă şi BRD Asigurări Generale), precum şi leasing financiar (BRD Sogelease). La finalul anului 2025, BRD Groupe Société Générale opera o reţea de 347 de unităţi. Activele totale ale băncii se ridicau, la sfârşitul lunii decembrie 2025, la 95,4 miliarde lei.

Grupul BRD face parte din Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din Europa şi un actor major în economie de peste 160 de ani. Grupul are aproximativ 119.000 de angajaţi în 62 de ţări şi peste 26 de milioane de clienţi în întreaga lume şi activează pe trei linii de business complementare, care încorporează oferte ESG pentru toţi clienţii săi: Retail banking în Franţa, private banking şi asigurări; Global banking şi soluţii pentru investitori; Mobilitate, retail banking internaţional şi servicii financiare.

Ce este Patria Bank

Patria Bank este o bancă românească listată pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucuresti (simbol bursier: PBK) ce oferă produse si servicii financiare – de la conturi curente, economisire si credite, pană la soluții digitale moderne – adresate atât persoanelor fizice, cât și microintreprinderilor, IMM-urilor si sectorului agricol.

Acționarul majoritar al băncii este fondul de investiții Emerging Europe Accession Fund (EEAF un fond de private equity ai cărui principali investitori sunt BERD (Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investiții, parte a Grupului Băncii Europene pentru Investiții), DEG (Banca de Dezvoltare, parte a grupului bancar KFW) și BSTDB (Banca de Dezvoltare a Regiunii Mării Negre).

SAI Patria Asset Management SA, o Societate de Administrare a Investițiilor autorizată de ASF, administrează cinci fonduri deschise de investiții. Compania operează şi platforma de tranzacționare prin internet online.patriafonduri.ro pentru fondurile Patria Obligațiuni, Patria Global și Patria Stock.

