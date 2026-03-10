Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Dosarul Călin Georgescu trebuia respins în totalitate și nu parțial. Respins și trimis la Psihiatrie

10 mart. 2026, 12:11, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: Dosarul Călin Georgescu trebuia respins în totalitate / Sursa FOTO: screenshot video

Reputatul om de presă Ion Cristoiu atacă în ultima sa pastilă jurnalistică subiectul dosarului lui Călin Georgescu. „Trebuia respins în totalitate și nu parțial. Respins și trimis la Psihiatrie”, afirmă ziaristul.

Cristoiu este de părere că decizia luată luni, 9 martie, nu este cea corectă.

Cristoiu: „Mare entuziasm în rândul iubitorilor de dreptate”

„Mare entuziasm în rândul iubitorilor de dreptate din România, iubitori care includ, evident, și pe suveraniștii admiratori ai lui Călin Georgescu, că judecătorul Mihai Paul Cosma, de la Curtea de Apel București, a decis în cameră preliminară excluderea din celebrul dosar tentativa de lovitură de stat, de răsturnare a ordinii constituționale, dosar în care este acuzat Călin Ceorgescu, deci excluderea a zeci de declarații de martori, zeci de mijloace de probă”, își începe pastila Ion Cristoiu.

Mai departe, el arată ce posibilități are Parchetul General:

„Prin această decizie, Parchetul, adică Parchetul General încă condus de frizerul Alex Florența, care desigur își va găsi acum un loc călduț în noua structură a șefiilor de Parchete, deci Parchetul are două posibilități.

Să păstreze acest dosar, dar fără probele și declarațiile scoase deja de judecători, sau să refacă ancheta în așa fel încât dosarul să fie cât de cât gros. Sigur, am folosit, cum să zic, o metaforă subțire.

Cu și sau fără aceste probe, dosarul este… Este o foaie, este o rușine a justiției române.

Din acest punct de vedere, eu nu împărtășesc entuziasmul iubitorilor de dreptate. Nu s-a făcut deloc dreptate prin respingerea unei părți din dosar. Întreg dosarul trebuia nu numai respins, că este vorba de camera preliminară, care e un fel de filtru înainte de a merge în delegată, dar, după părerea mea, dosarul trebuia trimis la o clinică de psihiatrie.

Ca un argument pentru ca cei doi procurori, Marius Iacob și Gheorghe Cornescu, Iacob care este un mare telenovelist, să fie chemați de către statul român pentru a li se verifica, cum să zic, pe de-o parte coloana vertebrală, să vedem dacă e de elastic sau nu, dar mai ales să li se verifice facultățile. Și claritatea judecății.

Când în septembrie anul trecut acest dosar a fost trimis în judecată, am spus că este un dosar funambulesc, că nu există în istorie un asemenea dosar nu politic, ci propagandistic. Am arătat la vremea respectivă că este o creație, ca proză. E neverosimil, ca scenariu de film trebuie respins.

Vă reamintesc, e vorba de faptul că niște mercenari, Potra, urmau să vină pe 7 decembrie anul trecut, nemulțumiți de anularea alegerilor, urmau să ajungă la București cu niște pocnitori, urmau pocnească pocnitorile descrise pe vreo jumătate din rechizitoru, din vreo 20 de pagini, urmau să pocnească pocnitoriile în niște ipotetice manifestări, că nu erau organizate. Manifestanții urmau, în sperietura lor, să rupă cercul, lanțul sau zidul făcut de jandarmi… jandarmii trăgeau, se făceau victime și se ridica țara și se răsturna regimul pro-european”, descrie Cristoiu.

