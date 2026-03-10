Misterul cheagurilor de sânge provocate după vaccinarea anti-COVID a fost dezlegat. Care sunt cauzele descoperite de cercetători

O echipă internațională de cercetători din Australia, Canada și germania a dezlegat misterul cheagurilor de sânge apărute după vaccinurile anti-COVID. Aceștia au indentificat mecanismul exact al afecțiunii rare numite VITT și au explicat de ce aceste reacții au apărut în cazul serurilor bazate pe adenovirus.

Deși vaccinurile anti-COVID au salvat milioane de oameni, la câteva luni după lansare, un număr redus de persoane au început să dezvolte cheaguri de sânge periculoase în zone neobișnuite ale corpului. Acestea au apărut exclusiv după vaccinurile bazate pe adenovirus modificat, precum AstraZeneca, iar cauza a rămas necunoscută ani la rând, scrie The Independent. Afecțiunea numită trombocitopenie imunitară indusă de vaccin și tromboză (VITT) determină sistemul imunitar să atace eronat o proteină proprie a organismului, factorul 4 al trombocitelor. Astfel, anticorpii implicați devin neobișnuit de „lipicioși”, se atașează de acest factor și formează grupuri mari de proteine care declanșează cheagurile de sânge.

Cum au reușit cercetătorii să descopere răspunsul

Echipa internațională de cercetători a studiat 100 de pacienți cu VITT din întreaga lume. Doi dintre aceștia donaseră sânge înainte de vaccine, iar probele păstrate în congelatoarele unui serviciu german de transfuzii au fost cheia decoperirii. Anticorpii implicați în VITT provin din memoria imunitară a infecțiilor adenovirale din copilărie. Acest tip de infecții sunt frecvente și provoacă simptome ușoare, similare unei răceli.

De asemenea, cercetătorii au descoperit două condiții care trebuie îndeplinite simultan. În primul rând, persoana trebuie să moștenească o variantă genetică imunitară specifică. În al doilea rând, trebuie să apară o mutație rară într-o celulă producătoare de anticorpi. Doar în momentul când acestea se produc împreună, sistemul imunitar vizează factorul 4 al trombocitelor, iar această combinație dublă explică raritatea extremă a afecțiunii.

De ce este importantă descoperirea

Vaccinurile bazate pe adenovirus rămân esențiale pentru că sunt ieftine, versatile și ușor de distribuit la nivel global. În cazul unei alte pandemii acestea ar putea salva din nou milioane de vieți. De asemenea, înțelegerea mecanismului VITT le oferă oamenilor de știință posibilitatea să modifice viitoarele vaccinuri pentru a evita declanșarea unei reacții asemnănătoare. În plus, descoperirea are implicații dicolo de vaccinuri pentru că același mecanism apare în cheaguri recurente, avorturi spontante reptetate și AVC neonatal.

