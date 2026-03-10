Prima pagină » Sănătate » Misterul cheagurilor de sânge provocate după vaccinarea anti-COVID a fost dezlegat. Care sunt cauzele descoperite de cercetători

Misterul cheagurilor de sânge provocate după vaccinarea anti-COVID a fost dezlegat. Care sunt cauzele descoperite de cercetători

10 mart. 2026, 12:43, Sănătate
Misterul cheagurilor de sânge provocate după vaccinarea anti-COVID a fost dezlegat. Care sunt cauzele descoperite de cercetători

O echipă internațională de cercetători din Australia, Canada și germania a dezlegat misterul cheagurilor de sânge apărute după vaccinurile anti-COVID. Aceștia au indentificat mecanismul exact al afecțiunii rare numite VITT și au explicat de ce aceste reacții au apărut în cazul serurilor bazate pe adenovirus. 

Deși vaccinurile anti-COVID au salvat milioane de oameni, la câteva luni după lansare, un număr redus de persoane au început să dezvolte cheaguri de sânge periculoase în zone neobișnuite ale corpului. Acestea au apărut exclusiv după vaccinurile bazate pe adenovirus modificat, precum AstraZeneca, iar cauza a rămas necunoscută ani la rând, scrie The Independent. Afecțiunea numită trombocitopenie imunitară indusă de vaccin și tromboză (VITT) determină sistemul imunitar să atace eronat o proteină proprie a organismului, factorul 4 al trombocitelor. Astfel, anticorpii implicați devin neobișnuit de „lipicioși”, se atașează de acest factor și formează grupuri mari de proteine care declanșează cheagurile de sânge.

Cum au reușit cercetătorii să descopere răspunsul

Echipa internațională de cercetători a studiat 100 de pacienți cu VITT din întreaga lume. Doi dintre aceștia donaseră sânge înainte de vaccine, iar probele păstrate în congelatoarele unui serviciu german de transfuzii au fost cheia decoperirii. Anticorpii implicați în VITT provin din memoria imunitară a infecțiilor adenovirale din copilărie. Acest tip de infecții sunt frecvente și provoacă simptome ușoare, similare unei răceli.

De asemenea, cercetătorii au descoperit două condiții care trebuie îndeplinite simultan. În primul rând, persoana trebuie să moștenească o variantă genetică imunitară specifică. În al doilea rând, trebuie să apară o mutație rară într-o celulă producătoare de anticorpi. Doar în momentul când acestea se produc împreună, sistemul imunitar vizează factorul 4 al trombocitelor, iar această combinație dublă explică raritatea extremă a afecțiunii.

De ce este importantă descoperirea

Vaccinurile bazate pe adenovirus rămân esențiale pentru că sunt ieftine, versatile și ușor de distribuit la nivel global. În cazul unei alte pandemii acestea ar putea salva din nou milioane de vieți. De asemenea, înțelegerea mecanismului VITT le oferă oamenilor de știință posibilitatea să modifice viitoarele vaccinuri pentru a evita declanșarea unei reacții asemnănătoare. În plus, descoperirea are implicații dicolo de vaccinuri pentru că același mecanism apare în cheaguri recurente, avorturi spontante reptetate și AVC neonatal.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
08:44
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
SĂNĂTATE Ce se întâmplă cu corpul tău când renunți la consumul de alcool timp de un an
17:15
Ce se întâmplă cu corpul tău când renunți la consumul de alcool timp de un an
SĂNĂTATE Un reputat medic diabetolog îi avertizează pe români. Ce obicei considerat sănătos poate ridica glicemia la 300
15:30
Un reputat medic diabetolog îi avertizează pe români. Ce obicei considerat sănătos poate ridica glicemia la 300
SĂNĂTATE Beneficiile miraculoase mai puțin știute ale shot-ului de ghimbir. Poate fi preparat ușor, acasă
17:44, 08 Mar 2026
Beneficiile miraculoase mai puțin știute ale shot-ului de ghimbir. Poate fi preparat ușor, acasă
SĂNĂTATE Metoda de gătit care poate distruge arterele mai rău decât untul. Avertismentul cardiologilor este clar
23:20, 05 Mar 2026
Metoda de gătit care poate distruge arterele mai rău decât untul. Avertismentul cardiologilor este clar
SĂNĂTATE Care este cel mai puternic mușchi din corpul uman. Specialiștii oferă toate detaliile pentru avea un răspuns cât mai corect
20:55, 05 Mar 2026
Care este cel mai puternic mușchi din corpul uman. Specialiștii oferă toate detaliile pentru avea un răspuns cât mai corect
Mediafax
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
RĂZBOI financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Câte secrete ascund oamenii în medie?
FLASH NEWS NATO trimite un sistem de apărare antiaeriană Patriot în centrul Turciei „din cauza riscurilor crescute de securitate“. Ce bază americană va proteja
12:18
NATO trimite un sistem de apărare antiaeriană Patriot în centrul Turciei „din cauza riscurilor crescute de securitate“. Ce bază americană va proteja
NEWS ALERT Sorin Grindeanu, întâlnire cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Rămânem unul dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului”
12:17
Sorin Grindeanu, întâlnire cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Rămânem unul dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului”
FLASH NEWS Ce sfaturi are Traian Băsescupentru tinerii interesați să devină politicieni. „Dacă nu ești consolidat într-o meserie, nu te duce în politică”
12:14
Ce sfaturi are Traian Băsescupentru tinerii interesați să devină politicieni. „Dacă nu ești consolidat într-o meserie, nu te duce în politică”
VIDEO Ion Cristoiu: Dosarul Călin Georgescu trebuia respins în totalitate și nu parțial. Respins și trimis la Psihiatrie
12:11
Ion Cristoiu: Dosarul Călin Georgescu trebuia respins în totalitate și nu parțial. Respins și trimis la Psihiatrie
REACȚIE Andrei Caramitru: „Statul nu are cum să taie accizele alea, că e deja cu chiloții în vine financiar”
12:08
Andrei Caramitru: „Statul nu are cum să taie accizele alea, că e deja cu chiloții în vine financiar”
NEWS ALERT Ședință tensionată în coaliție pe buget. Bolojan nu mai face concesii pentru PSD / Grindeanu amenință cu amendamente
12:00
Ședință tensionată în coaliție pe buget. Bolojan nu mai face concesii pentru PSD / Grindeanu amenință cu amendamente

Cele mai noi

Trimite acest link pe