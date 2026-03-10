NATO trimite un sistem de apărare antiaeriană Patriot în centrul Turciei „din cauza riscurilor crescute de securitate“. Ce bază americană va proteja

Turcia a anunțat, marți, că un sistem de apărare antiaeriană Patriot a fost desfășurat în centrul țării, la o zi după ce NATO a interceptat o a doua rachetă lansată din Iran în spațiul aerian turc.

„Un sistem Patriot pentru protejarea spațiului nostru aerian este instalat în Malatya”, o provincie din Anatolia de Est, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat. Regiunea găzduiește baza aeriană americană Kurecik, care dispune de un radar de avertizare timpurie capabil să detecteze lansarea rachetelor iraniene.

Ministerul Apărării Naționale (MSB) al Turciei a menționat că măsurile de apărare aeriană și antirachetă ale Turciei au fost consolidate din cauza riscurilor crescute de securitate din regiune.

Autoritățile turce au confirmat, luni, că o rachetă balistică lansată din Iran și care a intrat în spațiul aerian turc a fost interceptată de mijloacele aeriene și de apărare antirachetă ale NATO. Acesta a fost al doilea astfel de incident în decurs de o săptămână. Resturile rachetei au căzut pe un teren din Gaziantep.

Sistemul Patriot, fabricat în SUA, este un mecanism de apărare multistratificat, capabil să neutralizeze o gamă largă de amenințări aeriene, de la rachete balistice la rachete de croazieră, avioane de vânătoare moderne și vehicule aeriene fără pilot (UAV). Utilizat pe scară largă la nivel global, în special de aliații NATO, acest sistem funcționează prin operarea complet integrată a unităților radar avansate, stațiilor centrale de comandă și bateriilor de lansare.

Numele său este un acronim pentru expresia engleză „Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target” (Radar cu urmărire în fază pentru interceptarea țintelor).

Implementat pentru prima dată de armata americană în anii 1980, sistemul a fost modernizat de-a lungul anilor și există acum în diferite versiuni. În prezent, există variante avansate, precum PAC-2, PAC-3 și PAC-3 MSE.

Sistemul Patriot este considerat unul dintre cele mai importante și fiabile mijloace de apărare ale NATO, în special în ceea ce privește apărarea împotriva rachetelor balistice.

