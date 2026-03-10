Prima pagină » Știri externe » NATO trimite un sistem de apărare antiaeriană Patriot în centrul Turciei „din cauza riscurilor crescute de securitate“. Ce bază americană va proteja

NATO trimite un sistem de apărare antiaeriană Patriot în centrul Turciei „din cauza riscurilor crescute de securitate“. Ce bază americană va proteja

10 mart. 2026, 12:18, Știri externe
NATO trimite un sistem de apărare antiaeriană Patriot în centrul Turciei „din cauza riscurilor crescute de securitate“. Ce bază americană va proteja

Turcia a anunțat, marți, că un sistem de apărare antiaeriană Patriot a fost desfășurat în centrul țării, la o zi după ce NATO a interceptat o a doua rachetă lansată din Iran în spațiul aerian turc.

„Un sistem Patriot pentru protejarea spațiului nostru aerian este instalat în Malatya”, o provincie din Anatolia de Est, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat. Regiunea găzduiește baza aeriană americană Kurecik, care dispune de un radar de avertizare timpurie capabil să detecteze lansarea rachetelor iraniene.

Ministerul Apărării Naționale (MSB) al Turciei a menționat că măsurile de apărare aeriană și antirachetă ale Turciei au fost consolidate din cauza riscurilor crescute de securitate din regiune.

Autoritățile turce au confirmat, luni, că o rachetă balistică lansată din Iran și care a intrat în spațiul aerian turc a fost interceptată de mijloacele aeriene și de apărare antirachetă ale NATO. Acesta a fost al doilea astfel de incident în decurs de o săptămână. Resturile rachetei au căzut pe un teren din Gaziantep.

Sistemul Patriot, fabricat în SUA, este un mecanism de apărare multistratificat, capabil să neutralizeze o gamă largă de amenințări aeriene, de la rachete balistice la rachete de croazieră, avioane de vânătoare moderne și vehicule aeriene fără pilot (UAV). Utilizat pe scară largă la nivel global, în special de aliații NATO, acest sistem funcționează prin operarea complet integrată a unităților radar avansate, stațiilor centrale de comandă și bateriilor de lansare.

Numele său este un acronim pentru expresia engleză „Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target” (Radar cu urmărire în fază pentru interceptarea țintelor).

Implementat pentru prima dată de armata americană în anii 1980, sistemul a fost modernizat de-a lungul anilor și există acum în diferite versiuni. În prezent, există variante avansate, precum PAC-2, PAC-3 și PAC-3 MSE.

Sistemul Patriot este considerat unul dintre cele mai importante și fiabile mijloace de apărare ale NATO, în special în ceea ce privește apărarea împotriva rachetelor balistice.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Alertă în Turcia. O nouă rachetă balistică, lansată din Iran, a fost doborâtă în spațiul aerian NATO

Turcia ar putea trimite avioane F-16 în Cipru pentru a proteja regiunea de conflictele din zonă

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Pantofii preferați ai lui Donald Trump au ajuns „uniforma” neoficială de la Casa Albă
11:38
Pantofii preferați ai lui Donald Trump au ajuns „uniforma” neoficială de la Casa Albă
FLASH NEWS Teheranul confirmă că negocierile cu Washingtonul „nu mai sunt o opțiune“ și îl sfidează pe Trump. „Au atacat instalațiile noastre nucleare, dar nu au putut distruge programul nostru nuclear“
11:34
Teheranul confirmă că negocierile cu Washingtonul „nu mai sunt o opțiune“ și îl sfidează pe Trump. „Au atacat instalațiile noastre nucleare, dar nu au putut distruge programul nostru nuclear“
APĂRARE Avertismentul lui Macron de la bordul portavionului Charles de Gaulle: „Nu participăm la acest conflict. Războiul poate dura mai multe săptămâni”
11:24
Avertismentul lui Macron de la bordul portavionului Charles de Gaulle: „Nu participăm la acest conflict. Războiul poate dura mai multe săptămâni”
FLASH NEWS Ungaria interzice exporturile de combustibil. Ce măsuri ia Guvernul de la Budapesta pentru a-și proteja cetățenii și întreprinderile, pe fondul războiului din Orient
11:02
Ungaria interzice exporturile de combustibil. Ce măsuri ia Guvernul de la Budapesta pentru a-și proteja cetățenii și întreprinderile, pe fondul războiului din Orient
APĂRARE Bulgaria investește 620.000.000 de dolari în noul sistem de rachete americane pentru apărarea litoralului la Marea Neagră
10:30
Bulgaria investește 620.000.000 de dolari în noul sistem de rachete americane pentru apărarea litoralului la Marea Neagră
ECONOMIE O țară care deține arma nucleară ia măsuri radicale în criza petrolului. Școlile au fost închise, iar săptămână de lucru, redusă
10:09
O țară care deține arma nucleară ia măsuri radicale în criza petrolului. Școlile au fost închise, iar săptămână de lucru, redusă
Mediafax
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
RĂZBOI financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Câte secrete ascund oamenii în medie?
FLASH NEWS Misterul cheagurilor de sânge provocate după vaccinarea anti-COVID a fost dezlegat. Care sunt cauzele descoperite de cercetători
12:43
Misterul cheagurilor de sânge provocate după vaccinarea anti-COVID a fost dezlegat. Care sunt cauzele descoperite de cercetători
NEWS ALERT Sorin Grindeanu, întâlnire cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Rămânem unul dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului”
12:17
Sorin Grindeanu, întâlnire cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Rămânem unul dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului”
FLASH NEWS Ce sfaturi are Traian Băsescupentru tinerii interesați să devină politicieni. „Dacă nu ești consolidat într-o meserie, nu te duce în politică”
12:14
Ce sfaturi are Traian Băsescupentru tinerii interesați să devină politicieni. „Dacă nu ești consolidat într-o meserie, nu te duce în politică”
VIDEO Ion Cristoiu: Dosarul Călin Georgescu trebuia respins în totalitate și nu parțial. Respins și trimis la Psihiatrie
12:11
Ion Cristoiu: Dosarul Călin Georgescu trebuia respins în totalitate și nu parțial. Respins și trimis la Psihiatrie
REACȚIE Andrei Caramitru: „Statul nu are cum să taie accizele alea, că e deja cu chiloții în vine financiar”
12:08
Andrei Caramitru: „Statul nu are cum să taie accizele alea, că e deja cu chiloții în vine financiar”
NEWS ALERT Ședință tensionată în coaliție pe buget. Bolojan nu mai face concesii pentru PSD / Grindeanu amenință cu amendamente
12:00
Ședință tensionată în coaliție pe buget. Bolojan nu mai face concesii pentru PSD / Grindeanu amenință cu amendamente

Cele mai noi

Trimite acest link pe