Sorin Grindeanu, întâlnire cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Rămânem unul dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului”

Președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut o întrevedere cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, întâlnire în care a subliniat importanța consolidării Parteneriatului Strategic dintre cele două state.

Potrivit unui mesaj publicat după întâlnire, Grindeanu a declarat că a fost „o mare plăcere” să îl primească pe diplomatul american și și-a exprimat convingerea că dialogul bilateral va continua să se dezvolte în perioada următoare.

„Sunt convins că vom lucra cu succes pentru consolidarea Parteneriatului Strategic”, a transmis liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu a evidențiat, totodată, rolul României ca partener important al Statelor Unite în regiune.

„România rămâne unul dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului în regiunea Mării Negre și în Europa de Sud-Est”, a subliniat Grindeanu.

Întâlnirea marchează unul dintre primele contacte oficiale ale ambasadorului american la București cu lideri ai instituțiilor statului român, în contextul în care relațiile dintre România și Statele Unite sunt fundamentate pe Parteneriatul Strategic lansat în 1997 și consolidat în ultimii ani prin cooperare în domenii precum securitatea, energia și investițiile.

Cine este Darryl Nirenberg

Darryl Nirenberg este avocat cu peste patru decenii de experiență în politică externă și drept al comerțului internațional. Și-a început cariera în Senatul SUA, ca asistent legislativ al senatorului S.I. Hayakawa și ulterior ca membru al staffului Comisiei pentru Agricultură. A făcut apoi parte din echipa Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, într-o perioadă marcată de evenimente istorice precum căderea Zidului Berlinului și Revoluția Română.

Ulterior, a fost Chief of Staff și Director Legislativ pentru senatorul Jesse Helms, inclusiv în perioada în care acesta conducea Comisia pentru Relații Externe. După 14 ani petrecuți în structurile legislative americane, a intrat în sectorul privat, devenind partener în importante firme de avocatură din Washington, specializate în afaceri guvernamentale și comerț internațional.

