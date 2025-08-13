Prima pagină » Diverse » Ion Lăceanu despre colegul de azil Irinel Columbeanu: „Ar fi trebuit din anii tinereții să-și pună bani deoparte pentru bătrânețe”

Ion Lăceanu despre colegul de azil Irinel Columbeanu: „Ar fi trebuit din anii tinereții să-și pună bani deoparte pentru bătrânețe”

13 aug. 2025, 18:07, Diverse
Ion Lăceanu despre colegul de azil Irinel Columbeanu:

Ajuns la venerabila vârstă de 89 de ani, celebrul solist de muzică populară Ion Lăceanu e deja de patru ani într-un azil din București. A luat decizia de a se muta acolo după decesul soției și spune că în cămin e îngrijit bine și socializează cu alte persoane de vârsta lui. Spre deosebire de Irinel Columbeanu, Ion Lăceanu nu are deloc restanțe la azil.

„Am o pensie bună și am mai pus și ceva deoparte, n-am restanțe la azilul din București unde locuiesc. Nu fiul meu m-a lăsat aici, eu am dorit să vin, ca să socializez cu cei de vârsta mea, am și probleme de sănătate, iar aici avem medici, se îngrijesc de mine, sunt un răsfățat, avem și mâncare foarte bună, nu mă plâng de nimic. Am bătrâneți liniștite”, a susținut Ion Lăceanu, pentru Click!.

Potrivit sursei citate, fostul artist are o pensie de circa 3.000 de lei.

Întreținut de Irinuca

Ion Lăceanu a susținut apoi că Irinel Columbeanu ar fi trebuit din anii tinereții să-și pună bani deoparte pentru bătrânețe, căci aceste vremuri nu sunt deloc ușoare.

„Lui Irinel Columbeanu i-a plăcut viața, știe toată lumea, a iubit femei frumoase, a cheltuit cu ele, iar multe l-au uitat, acum, la greu, când a pierdut toți banii. Am aflat că Irinuca, fata lui, i-a mai achitat din datorii, la numai 18 ani muncește și pentru el.

Ar fi trebuit să pună bani deoparte, la saltea, și pentru bătrânețe, care e foarte grea. Are noroc că o are pe fata lui, un suflet nobil, dar ce făcea dacă n-avea deloc copii? Nu și-a asigurat viitorul, a făcut și investiții nefericite. Tot săracul pune deoparte, că știe că n-are cine-l ajuta”, a mai afirmat Ion Lăceanu, pentru Click!.

Mediafax
Rusia își menține poziția! Condițiile lui Putin pentru a pune capăt războiului
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
Mediafax
Vești importante pentru români! Nazare anunţă o taxă nouă pentru coletele de la Shein sau Temu
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
În Portugalia, o femeie s-a dezechilibrat și a căzut peste soțul ei. Bărbatul a murit asfixiat
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că iubita lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
El este românul care a murit în incendiul devastator din Spania. Mircea era căsătorit și avea doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Evz.ro
Raportul Departamentului de Stat al SUA nu critică CCR. Cum s-a declanșat o nouă campanie de dezinformare
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:"Nu vreau să-mi fac nici mie probleme și nici oamenilor care au greșit"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Ce este Discul lui Sabu, misterioasa sculptură egipteană circulară