Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină a lui Klaus Iohannis. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire

Mașina de protocol pe care fostul președinte Klaus Iohannis a condus-o pe vremea când era primar al Sibiului a fost vândută la licitație. Vehiculul, marca Audi, cu un motor de 3,2l, pe benzină, interior luxos, în pare parte tapițat cu piele bej și doar 120.000 de kilometri la bord a fost vândut la un preț de aproape 10 ori mai mult față de cel de pornire.

Casa de Licitații A10 by Artmark a organizat o licitație de ceasuri și alte câteva obiecte de lux, iar printre acestea și fosta mașină de protocol a lui Iohannis, din perioada când era primar al Sibiului. Primăria orașului a decis că este nevoie de o reînnoire a flotei de autovehicule din dotare și a scos mașina la vânzare, cu un preț de pornire de doar 1.000 de euro.

Ofertele au curs încontinuu până la pragul de 5.000 de euro, iar prima pauză scurtă s-a făcut la pragul de 8.000 de euro, dar aceasta a fost întâmpinată de o succesiune de trei oferte. În final, mașina a fost adjudecată la prețul de 9.500 de euro, de două ori mai mult decât prețul pieței. Cumpărătorul trebuie să mai plătească în 20% peste această sumă, comisionul casei de licitație, deci prețul final al mașinii este de 11.400 de euro.

Modelul vândut la licitație a fost ales frecvent pentru flote oficiale

Potrivit organizatorilor, Audi-ul A6 a fost utilizat rar și are un kilometraj de aproximativ 120.000 de kilometri. Autoturismul, fabricat în 2005, prezintă o uzură normală pentru vârsta sa, este în stare tehnică bună, deplin funcțional și cu revizia făcută recent. Interiorul este dotat cu scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment.

De altfel, modele din gama Audi A6 au fost, de-a lungul anilor, o alegere frecventă pentru flote oficiale și automobile de protocol în Europa, tocmai pentru echilibrul dintre discreție, confort și prestanță. Un exemplu documentat în presa internațională este Regele Charles III, care a utilizat un Audi A6 în cadrul flotei sale oficiale — un detaliu ce confirmă statutul acestui model ca reper pentru transportul instituțional la cel mai înalt nivel.

