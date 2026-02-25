Kelemen Hunor spune de unde vin banii pentru pensionari. „Dacă dvs. credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit miercuri, după şedinţa din plen de la Camera Deputaţilor, despre faptul că guvernul ar putea adopta săptămâna viitoare forma finală a bugetului. Întrebat de ziarişti despre banii care vor fi acordaţi persoanelor vulnerabile, cu pensii sub 3.000 de lei, Hunor a declarat că statul român ar avea de unde să ia aceşti bani, măcar o dată pe an.

Ajutoarele pentru pensionari, propuse de PSD prin „pachetul anti-sărăcie” sunt sus’inute ;i de UDMR. Ba mai mult, spune liderul Kelemen Hunor, România chiar şi-ar permite să găsească 1.000 de lei o dată pe an pentru cei vulnerabili.

„Știu de un singur proiect sau, mă rog, de o singură propunere pe care am făcut-o și eu. Am făcut și Grindeanu. o plată on-off pentru pensionari în 2026, până la 3.000 lei sau cei care sunt sub 3.000 lei. O plată on-off,așa cum a fost și în 2025. Când se face, în prima jumătate a anului, a doua jumătate a anului, nu știu. Nu este o sumă extraordinar de mare, dar această plată trebuie făcută. Fiindcă e vorba de exact acei oameni care sunt cei mai vulnerabili. Dacă dvs credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare, punct'”, spune Hunor, categoric.

