Cristian Pistol(CNAIR) arată cum evoluează lucrările de pe Autostrada Sibiu Făgăraş, Tronson 2. Constructorul a realizat 21% din 20 km

Şeful Companiei Naţionale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, dă publicităţii, miercuri, un video, cu evoluţia lucrărilor pe cel de-al doilea tronson al autostrăzii Făgăraş-Sibiu.

„Chiar și în condiții de iarnă, lucrările avansează pe Tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș”, informează şeful CNAIR.

„Tronsonul de aproximativ 20 de km, dintre Avrig și Arpașu de Jos a ajuns la un progres fizic de peste 21%. În ciuda vremii nefavorabile, în acest moment pe șantier lucrează aproximativ 400 de muncitori și peste 150 de utilaje. În ultimele săptămâni lucrările s-au concentrat pe turnarea fundațiilor structurilor de beton și au fost montate primele grinzi de beton pe poduri și pasaje.”

Contractul, pentru construirea lotului dintre Avrig și Arpașu de Jos, derulat cu antreprenorul turc Makyol, are o valoare de 1,54 miliarde de lei(fără TVA). Banii sunt asiguraţi prin Programul Transport 2021-2027, iar lucrările sunt programate până în 2028.

