Ce conține OUG-ul tăierilor, adoptat marți de Ilie Bolojan? 13.000 oameni rămân fără job / Economii de doar 1,6 mld. lei în 2026

Reforma administrației adoptată marți seară de Executivul condus de Ilie Bolojan va determina desființarea a aproximativ 45.600 de posturi și scăderea cheltuielilor cu personalul cu peste 1,6 miliarde de lei în 2026, respectiv cu mai mult de 3 miliarde de lei în 2027. Printre măsurile incluse se numără diminuarea cu 25% a schemelor de personal din cadrul instituțiilor prefectului, reevaluarea normativelor pentru poliția locală și reducerea numărului de consilieri din cabinetele demnitarilor.
Vor fi modificate normele de încadrare pentru poliția locală, raportul urmând să fie ajustat de la un post la 1.000 de locuitori la un post la 1.200 de locuitori. De asemenea, și în cazul serviciilor de pază se schimbă standardul, de la un angajat la 5.000 de locuitori la unul la 6.500 de locuitori.
Totodată, UAT-urile cu mai puțin de 4.500 de locuitori vor putea organiza poliția locală doar dacă își acoperă integral cheltuielile de funcționare din venituri proprii, iar schema de personal nu va putea depăși trei posturi.
Cum se reduce numărul de consilieri de la cabinetele demnitarilor:
- Numărul consilierilor pe cabinetul premierului se reduce de la 9 la 5
- Numărul consilierilor pe pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu și ministrului se reduce de la 6 la 5
- Numărul consilierilor pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu, secretarului general al Guvernului, șefului Cancelariei Prim-Ministrului, se reduce de la 4 la 3
- Numărul consilierilor pentru secretar de stat și consilier de stat se reduce de la 2 la 1. Reducerea numărului de posturi se va aplica și pentru cabinetele aleșilor locali.
Principalele măsuri din reformă
-
Reducerea posturilor:
-
-30% din numărul maxim de posturi la nivelul UAT-urilor (fără a depăși 20% din posturile ocupate);
-
-25% în instituțiile prefectului;
-
desființarea funcției de inspector guvernamental;
-
reducerea numărului de consilieri din cabinetele demnitarilor;
-
revenirea la normative mai mici de personal pentru servicii, direcții și direcții generale.
-
-
Reducerea cheltuielilor de personal:
-
-10% în administrația centrală și autorități autonome (cu excepții: educație, sănătate, cultură, apărare și ordine publică);
-
diminuarea sporului de doctorat la 500 lei brut/lună, acordat condiționat;
-
implementarea măsurilor până la 1 iulie 2026.
-
-
Poliția locală:
-
normă modificată la 1 polițist/1.200 locuitori (de la 1/1.000);
-
servicii de pază: 1/6.500 locuitori (de la 1/5.000);
-
localitățile sub 4.500 locuitori pot avea maximum 3 posturi, doar dacă le finanțează integral din venituri proprii.
-
-
Impact estimat:
-
aproximativ 45.600 de posturi desființate;
-
economii de peste 1,6 miliarde lei în 2026 și peste 3 miliarde lei în 2027.
-
-
Alte măsuri importante:
-
descentralizare și facilitarea transferului de active neutilizate către autoritățile locale;
-
autorizare locală suplimentară pentru operatorii de jocuri de noroc;
-
condiționarea transferului proprietăților de achitarea obligațiilor fiscale;
-
suspendarea permisului pentru neplata amenzilor rutiere;
-
posibilitatea executării silite a indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru datorii fiscale;
-
obligativitatea înscrierii tuturor UAT-urilor în sistemul de plăți online (SNEP) în 6 luni.
-
RECOMANDAREA AUTORULUI
Patronatele și sindicatele acuză Guvernul Bolojan că încalcă Constituția. Despre ce tăieri este vorba