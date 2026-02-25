Prima pagină » Economic » Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare

Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare

25 feb. 2026, 12:43
Un proprietar vinde un teren intravilan în Târgu Lăpuș (Zona Lighet) cu 1 euro /mp. Terenul se află lângă o stație meteo și dispune de o suprafață totală de 9.732 mp.

Deschiderea la asfalt este de 35 metri liniari. Există drum de acces și pe lateral, pe toată lungimea terenului.

Terenul intravilan are acces direct din drum asfaltat și se află într-o zonă liniștită, cu potențial pentru construcții sau investiție, scrie vânzătorul în anunțul de pe olx.

Există și posibilitatea de parcelare, iar prețul variază în funcție de zona aleasă.

Staţia Meteorologică Târgu Lăpuş se află pe Dealul Lighet, parte dintr-o depresiune intramontană orientată spre sud, care se sprijină la nord pe munţii vulcanici ai Ţibleşului, Lăpuşului şi Gutâiului şi se deschide la sud peste podişul Boiului şi culmea Breaza, spre valea Someşului şi masivul Preluca la vest, numită ,,Ţara Lăpuşului”, scrie directmm.ro. Staţia funcţionează în program de observaţii 20 de ore din 24, aceste observaţii fiind efectuate de personal calificat cu experienţă în domeniu.

Sursa foto: Capturi olx

Cea mai ieftină casă din România: Localitatea în care o casă costă doar 5.300 euro în 2026

Cea mai ieftină casă din România costă doar 5.300 de euro și se află aproape de București, într-o localitate din județul Giurgiu.

Proprietarul său a scos-o la vânzare pe un site de comerț online, iar anunțul oferă toate detaliile.

Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Ce suprafață este disponibilă

Care este comuna din România unde un teren agricol se vinde doar cu doi lei metrul pătrat. O postare făcută în urmă cu două zile pe Storia poate atrage atenția curioșilor.

Astfel, potrivit anunțului, oferta este disponibilă în localitatea Dor Mărunt, județul Călărași. Terenul se vinde cu suma totală de 1742 lei pentru o suprafață de 1000 de metri pătrați.

