Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare.

Un proprietar vinde un teren intravilan în Târgu Lăpuș (Zona Lighet) cu 1 euro /mp. Terenul se află lângă o stație meteo și dispune de o suprafață totală de 9.732 mp.

Deschiderea la asfalt este de 35 metri liniari. Există drum de acces și pe lateral, pe toată lungimea terenului.

Terenul intravilan are acces direct din drum asfaltat și se află într-o zonă liniștită, cu potențial pentru construcții sau investiție, scrie vânzătorul în anunțul de pe olx.

Există și posibilitatea de parcelare, iar prețul variază în funcție de zona aleasă.

Staţia Meteorologică Târgu Lăpuş se află pe Dealul Lighet, parte dintr-o depresiune intramontană orientată spre sud, care se sprijină la nord pe munţii vulcanici ai Ţibleşului, Lăpuşului şi Gutâiului şi se deschide la sud peste podişul Boiului şi culmea Breaza, spre valea Someşului şi masivul Preluca la vest, numită ,,Ţara Lăpuşului”, scrie directmm.ro. Staţia funcţionează în program de observaţii 20 de ore din 24, aceste observaţii fiind efectuate de personal calificat cu experienţă în domeniu.

Sursa foto: Capturi olx

